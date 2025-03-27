Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил решение о выдворении Мартича из России - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 27.03.2025 (обновлено: 11:03 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/martich-2007633166.html
Суд отменил решение о выдворении Мартича из России
Суд отменил решение о выдворении Мартича из России - РИА Новости, 27.03.2025
Суд отменил решение о выдворении Мартича из России
Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича за песню с пропагандой наркотиков, сообщили... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:54:00+03:00
2025-03-27T11:03:00+03:00
россия
сербия
происшествия
москва
белград (город)
московский городской суд
яндекс.музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918539231_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_af167e61fd1e9aeaccd99e24d366a97d.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города Москвы в части назначения административного наказания в отношении Мартича Петара, исключив из административного наказания выдворение. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения", - рассказал собеседник агентства.Никулинский райсуд 11 января 2024 года признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну.Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на сервисе "Яндекс.Музыка", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств.Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой".Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, продолжительное время проживал в России.
https://ria.ru/20250304/reper-2002874887.html
https://ria.ru/20250324/politsiya-2006897511.html
россия
сербия
москва
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918539231_0:21:2048:1557_1920x0_80_0_0_472ab6fb678c54b8eecc4bb346cafde2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, происшествия, москва, белград (город), московский городской суд, яндекс.музыка
Россия, Сербия, Происшествия, Москва, Белград (город), Московский городской суд, Яндекс.Музыка
Суд отменил решение о выдворении Мартича из России

Суд отменил решение о выдворении сербского музыканта Мартича из России

© Фото : соцсети музыкантаМузыкант Петар Мартич
Музыкант Петар Мартич - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : соцсети музыканта
Музыкант Петар Мартич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города Москвы в части назначения административного наказания в отношении Мартича Петара, исключив из административного наказания выдворение. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения", - рассказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Рэпера "Шайни" оштрафовали за песни с оскорбительным текстом
4 марта, 02:59
Никулинский райсуд 11 января 2024 года признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну.
Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на сервисе "Яндекс.Музыка", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств.
Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой".
Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, продолжительное время проживал в России.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Автора рэп-песни "МВД — не мое" уволили за дискредитацию органов
24 марта, 11:06
 
РоссияСербияПроисшествияМоскваБелград (город)Московский городской судЯндекс.Музыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала