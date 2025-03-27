Суд отменил решение о выдворении Мартича из России
Суд отменил решение о выдворении сербского музыканта Мартича из России
© Фото : соцсети музыкантаМузыкант Петар Мартич
© Фото : соцсети музыканта
Музыкант Петар Мартич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение о выдворении из России сербского музыканта и сооснователя группы "Пасош" Петара Мартича за песню с пропагандой наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд изменил постановление Никулинского районного суда города Москвы в части назначения административного наказания в отношении Мартича Петара, исключив из административного наказания выдворение. В остальной части постановление районного суда оставлено без изменения", - рассказал собеседник агентства.
Никулинский райсуд 11 января 2024 года признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Музыканта не стали задерживать, позволив ему самостоятельно покинуть страну.
Причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на сервисе "Яндекс.Музыка", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств.
Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой".
Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, продолжительное время проживал в России.