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РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс - РИА Новости, 27.03.2025
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Наука
 
17:18 27.03.2025 (обновлено: 17:19 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/mars-2007740577.html
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс - РИА Новости, 27.03.2025
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс
Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:18:00+03:00
2025-03-27T17:19:00+03:00
наука
космос - риа наука
россия
марс
илон маск
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию ​​для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Кроме того, он добавил, что считает, что "Илон Маск - великий визионер, великий лидер, очень успешный человек". "Он, безусловно, историческая личность нашего поколения. Во-вторых, мы считаем, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, потому что у нас есть некоторые ядерные технологии, которые, как я думаю, могут быть применимы", - добавил глава фонда. Дмитриев отметил, что "мы считаем, что сотрудничество с Илоном Маском важно, и мы считаем, что посредством видеоконференций мы действительно сможем в конечном итоге встретиться, чтобы продвинуться вперед".
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космос - риа наука, россия, марс, илон маск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Марс, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс

Дмитриев: РФ может предложить атомную электростанцию ​​для миссии Маска на Марс

© ISROПолный снимок Марса
Полный снимок Марса - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© ISRO
Полный снимок Марса. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию ​​для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
Кроме того, он добавил, что считает, что "Илон Маск - великий визионер, великий лидер, очень успешный человек".
"Он, безусловно, историческая личность нашего поколения. Во-вторых, мы считаем, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, потому что у нас есть некоторые ядерные технологии, которые, как я думаю, могут быть применимы", - добавил глава фонда.
Дмитриев отметил, что "мы считаем, что сотрудничество с Илоном Маском важно, и мы считаем, что посредством видеоконференций мы действительно сможем в конечном итоге встретиться, чтобы продвинуться вперед".
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию на Марс
15 марта, 09:29
 
НаукаКосмос - РИА НаукаРоссияМарсИлон МаскКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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