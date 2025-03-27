https://ria.ru/20250327/mars-2007740577.html

РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс

РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс - РИА Новости, 27.03.2025

РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс

Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:18:00+03:00

2025-03-27T17:18:00+03:00

2025-03-27T17:19:00+03:00

наука

космос - риа наука

россия

марс

илон маск

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию ​​для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Кроме того, он добавил, что считает, что "Илон Маск - великий визионер, великий лидер, очень успешный человек". "Он, безусловно, историческая личность нашего поколения. Во-вторых, мы считаем, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, потому что у нас есть некоторые ядерные технологии, которые, как я думаю, могут быть применимы", - добавил глава фонда. Дмитриев отметил, что "мы считаем, что сотрудничество с Илоном Маском важно, и мы считаем, что посредством видеоконференций мы действительно сможем в конечном итоге встретиться, чтобы продвинуться вперед".

https://ria.ru/20250315/dmitriev-2005155410.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, марс, илон маск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций