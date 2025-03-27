https://ria.ru/20250327/mars-2007740577.html
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс - РИА Новости, 27.03.2025
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс
Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:18:00+03:00
2025-03-27T17:18:00+03:00
2025-03-27T17:19:00+03:00
наука
космос - риа наука
россия
марс
илон маск
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822232927_0:215:978:765_1920x0_80_0_0_bbc3ceaa28cfceed7ad1547b2756e944.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия может предложить малогабаритную атомную станцию для планируемой миссии на Марс американского предпринимателя Илона Маска, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия может предложить малогабаритную атомную электростанцию для миссии на Марс и другие передовые технологические возможности", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума. Кроме того, он добавил, что считает, что "Илон Маск - великий визионер, великий лидер, очень успешный человек". "Он, безусловно, историческая личность нашего поколения. Во-вторых, мы считаем, что Россия может многое предложить для миссии на Марс, потому что у нас есть некоторые ядерные технологии, которые, как я думаю, могут быть применимы", - добавил глава фонда. Дмитриев отметил, что "мы считаем, что сотрудничество с Илоном Маском важно, и мы считаем, что посредством видеоконференций мы действительно сможем в конечном итоге встретиться, чтобы продвинуться вперед".
https://ria.ru/20250315/dmitriev-2005155410.html
россия
марс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822232927_0:123:978:857_1920x0_80_0_0_5111c3ef7f57c6559ec35fa3858ea5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, марс, илон маск, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Марс, Илон Маск, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ предложил малогабаритную АЭС для миссии Маска на Марс
Дмитриев: РФ может предложить атомную электростанцию для миссии Маска на Марс