https://ria.ru/20250327/makron-2007824537.html

Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro

Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro - РИА Новости, 27.03.2025

Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro

Глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алексис Колер планирует уйти в отставку в апреле после почти десятилетнего пребывания на этом посту,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:54:00+03:00

2025-03-27T23:54:00+03:00

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в мире

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алексис Колер планирует уйти в отставку в апреле после почти десятилетнего пребывания на этом посту, пишет издание Figaro. В публикации издание называет Колера "вице-президентом" Франции за близость к Макрону и многолетнюю работу в его подчинении - по словам журналистов, Колер стал "вторым мозгом" главы французского государства. "Алексис Колер готовится покинуть пост генерального секретаря администрации президента республики в середине апреля после десяти лет работы у Эммануэля Макрона", - говорится в статье. Как отмечает издание, Колер объявил о своем уходе с поста в ходе заседания французского кабмина, пообещав при этом продолжить работать на благо Франции и поддерживать стремление к перевооружению Европы. "Все эти годы он образцово служил нашей стране. Я знаю, насколько мы обязаны ему нашими коллективными действиями, и я знаю, что он продолжит проявлять свою приверженность нации в других формах", - прокомментировал Макрон планы Колера для издания. Колер также заявил, что его преемником на должности станет его приближенный Эммануэль Мулен. Издание подчеркивает, что на должности Колер, проработав на ней с 2017 года, стал рекордсменом по длительности ее занятия в текущем веке.

https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html

https://ria.ru/20250327/makron-2007730876.html

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007804642.html

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в мире, франция, эммануэль макрон