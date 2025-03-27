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Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro
Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro - РИА Новости, 27.03.2025
Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro
Глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алексис Колер планирует уйти в отставку в апреле после почти десятилетнего пребывания на этом посту,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алексис Колер планирует уйти в отставку в апреле после почти десятилетнего пребывания на этом посту, пишет издание Figaro. В публикации издание называет Колера "вице-президентом" Франции за близость к Макрону и многолетнюю работу в его подчинении - по словам журналистов, Колер стал "вторым мозгом" главы французского государства. "Алексис Колер готовится покинуть пост генерального секретаря администрации президента республики в середине апреля после десяти лет работы у Эммануэля Макрона", - говорится в статье. Как отмечает издание, Колер объявил о своем уходе с поста в ходе заседания французского кабмина, пообещав при этом продолжить работать на благо Франции и поддерживать стремление к перевооружению Европы. "Все эти годы он образцово служил нашей стране. Я знаю, насколько мы обязаны ему нашими коллективными действиями, и я знаю, что он продолжит проявлять свою приверженность нации в других формах", - прокомментировал Макрон планы Колера для издания. Колер также заявил, что его преемником на должности станет его приближенный Эммануэль Мулен. Издание подчеркивает, что на должности Колер, проработав на ней с 2017 года, стал рекордсменом по длительности ее занятия в текущем веке.
https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Глава администрации Макрона планирует уйти в отставку, пишет Figaro
Figaro: глава администрации Макрона покинет пост после почти десяти лет работы
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости.
Глава администрации президента Франции Эммануэля Макрона Алексис Колер планирует уйти в отставку в апреле после почти десятилетнего пребывания на этом посту, пишет издание Figaro
.
В публикации издание называет Колера "вице-президентом" Франции
за близость к Макрону
и многолетнюю работу в его подчинении - по словам журналистов, Колер стал "вторым мозгом" главы французского государства.
"Алексис Колер готовится покинуть пост генерального секретаря администрации президента республики в середине апреля после десяти лет работы у Эммануэля Макрона", - говорится в статье.
Как отмечает издание, Колер объявил о своем уходе с поста в ходе заседания французского кабмина, пообещав при этом продолжить работать на благо Франции и поддерживать стремление к перевооружению Европы.
"Все эти годы он образцово служил нашей стране. Я знаю, насколько мы обязаны ему нашими коллективными действиями, и я знаю, что он продолжит проявлять свою приверженность нации в других формах", - прокомментировал Макрон планы Колера для издания.
Колер также заявил, что его преемником на должности станет его приближенный Эммануэль Мулен.
Издание подчеркивает, что на должности Колер, проработав на ней с 2017 года, стал рекордсменом по длительности ее занятия в текущем веке.