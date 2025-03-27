https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html

"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом

"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом - РИА Новости, 27.03.2025

"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен указал президенту Франции Эммануэлю Макрону на отсутствие у жителей Европы заинтересованности в продолжении... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:17:00+03:00

2025-03-27T22:17:00+03:00

2025-03-27T22:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен указал президенту Франции Эммануэлю Макрону на отсутствие у жителей Европы заинтересованности в продолжении конфликта на Украине и призвал достичь мира. Об этом он написал в соцсети Х."Борьба за Украину не отвечает ничьим интересам, кроме интересов глубинного государства НАТО, военно-промышленного комплекса и глобалистов (сатанистов). Мы, европейцы, хотим мира. Добейтесь его", — говорится в публикации.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что французский лидер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html

https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007736886.html

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в мире, украина, европа, нато, эммануэль макрон