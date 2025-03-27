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"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/makron-2007810748.html
"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом
"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом - РИА Новости, 27.03.2025
"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен указал президенту Франции Эммануэлю Макрону на отсутствие у жителей Европы заинтересованности в продолжении... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:17:00+03:00
2025-03-27T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
нато
эммануэль макрон
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен указал президенту Франции Эммануэлю Макрону на отсутствие у жителей Европы заинтересованности в продолжении конфликта на Украине и призвал достичь мира. Об этом он написал в соцсети Х."Борьба за Украину не отвечает ничьим интересам, кроме интересов глубинного государства НАТО, военно-промышленного комплекса и глобалистов (сатанистов). Мы, европейцы, хотим мира. Добейтесь его", — говорится в публикации.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что французский лидер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007782938.html
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007736886.html
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в мире, украина, европа, нато, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, НАТО, Эммануэль Макрон
"Кроме сатанистов". На Западе обратились к Макрону со срочным призывом

Малинен указал Макрону на незаинтересованность европейцев в борьбе за Украину

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен указал президенту Франции Эммануэлю Макрону на отсутствие у жителей Европы заинтересованности в продолжении конфликта на Украине и призвал достичь мира. Об этом он написал в соцсети Х.
"Борьба за Украину не отвечает ничьим интересам, кроме интересов глубинного государства НАТО, военно-промышленного комплекса и глобалистов (сатанистов). Мы, европейцы, хотим мира. Добейтесь его", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Зеленский выступил с наглым заявлением о "миротворцах"
Вчера, 19:39
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что французский лидер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку
Вчера, 16:59
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине
Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаНАТОЭммануэль Макрон
 
 
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