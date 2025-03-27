https://ria.ru/20250327/makron-2007730876.html

На Украину направят британо-французскую военную делегацию, заявил Макрон

На Украину направят британо-французскую военную делегацию, заявил Макрон - РИА Новости, 27.03.2025

На Украину направят британо-французскую военную делегацию, заявил Макрон

Франция и Великобритания направят на Украину военную делегацию для разработки формата будущих ВСУ, заявил президент Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:43:00+03:00

2025-03-27T16:43:00+03:00

2025-03-27T23:22:00+03:00

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ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости. Франция и Великобритания направят на Украину военную делегацию для разработки формата будущих ВСУ, заявил президент Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих". Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X."Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании (Кир Стармер. — Прим. ред.) и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм, чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии", — отметил он. По его словам, речь идет о планировании будущих воздушных, морских и сухопутных войск республики, их размере и материальном обеспечении чтобы, как утверждает Макрон, "ответить на возможную российскую агрессию и сдерживать Россию от подобной агрессии".Французский лидер также подтвердил, что на встрече обсуждалась инициатива Лондона и Парижа по направлению "перестраховочных сил" на Украину после достижения мирных договоренностей. Как он подчеркнул, эти силы не будут миротворцами и не будут заменять украинские войска."Это будут силы нескольких стран-членов, потому что нет единогласия по этому вопросу: у некоторых государств нет возможности это сделать, другим не позволит политический контекст. Эти силы будут присутствовать в некоторых заранее установленных стратегических местах совместно с украинцами и обеспечат долгосрочную поддержку, перестраховку европейцев, обладая сдерживающим характером против потенциальной российской агрессии", — добавил Макрон.Президент Франции отметил, что для отправки "перестраховочных сил" нет необходимости в согласии всех стран — членов коалиции. При этом для задействования этого контингента не исключается "ни море, ни воздух, ни земля".Агентство Bloomberg 13 марта сообщало, что французский и британский лидеры пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта написала, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, при появлении европейского контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007804642.html

https://ria.ru/20250326/makron-2007582190.html

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