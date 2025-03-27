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AFP: Макрон поговорил с Трампом перед саммитом "коалиции желающих" - РИА Новости, 27.03.2025
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13:48 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/makron-2007672455.html
AFP: Макрон поговорил с Трампом перед саммитом "коалиции желающих"
AFP: Макрон поговорил с Трампом перед саммитом "коалиции желающих" - РИА Новости, 27.03.2025
AFP: Макрон поговорил с Трампом перед саммитом "коалиции желающих"
Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом перед проходящим в четверг в Париже саммитом "коалиции желающих",... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:48:00+03:00
2025-03-27T13:48:00+03:00
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом перед проходящим в четверг в Париже саммитом "коалиции желающих", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. "Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом "в преддверии" саммита союзников Украины, который открылся в Париже в четверг утром", - передает агентство со ссылкой на источник. Отмечается, что разговор состоялся после прошедшей накануне встречи Макрона с Владимиром Зеленским. Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что Макрон и британский премьер Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html
https://ria.ru/20250327/frantsija-2007618507.html
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в мире, украина, париж, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Париж, Россия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
AFP: Макрон поговорил с Трампом перед саммитом "коалиции желающих"

AFP: Макрон поговорил с Трампом перед саммитом коалиции желающих в Париже

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом перед проходящим в четверг в Париже саммитом "коалиции желающих", сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом "в преддверии" саммита союзников Украины, который открылся в Париже в четверг утром", - передает агентство со ссылкой на источник.
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Отмечается, что разговор состоялся после прошедшей накануне встречи Макрона с Владимиром Зеленским.
Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу.
Агентство Блумберг 13 марта передавало, что Макрон и британский премьер Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
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В миреУкраинаПарижРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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