https://ria.ru/20250327/makron-2007593381.html

Макрон намерен позвонить Трампу после саммита в Париже, пишут СМИ

Макрон намерен позвонить Трампу после саммита в Париже, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2025

Макрон намерен позвонить Трампу после саммита в Париже, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где обсудят гарантии безопасности для Украины, намерен позвонить американскому президенту Дональду... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:13:00+03:00

2025-03-27T03:13:00+03:00

2025-03-27T03:13:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Париже, где обсудят гарантии безопасности для Украины, намерен позвонить американскому президенту Дональду Трампу и проинформировать о том, что Европа может сделать для Киева, а также потребовать "обязательств" от России, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника из канцелярии Макрона. Саммит "коалиции желающих", где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу. "Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что Европа может сделать, и потребовать, чтобы Россия взяла на себя обязательства, поддающиеся проверке", - говорится в сообщении. Агентство Блумберг 13 марта передавало, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих - группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.

https://ria.ru/20250326/es-2007565935.html

https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, париж, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, евросоюз