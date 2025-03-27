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Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста - РИА Новости, 27.03.2025
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Культура
 
13:36 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/leschenko-2007669518.html
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста - РИА Новости, 27.03.2025
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста
Народный артист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко чувствует себя нормально, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:36:00+03:00
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культура
россия
лев лещенко
общество
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Народный артист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко чувствует себя нормально, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости представитель Культурного фонда Льва Лещенко. "С ним все в порядке. Он чувствует себя нормально", - сказала собеседница агентства. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Лещенко якобы удалось остановить развитие редкой болезни.
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россия, лев лещенко, общество
Культура, Россия, Лев Лещенко, Общество
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста

Представитель Фонда Лещенко заявила, что артист чувствует себя нормально

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Певец Лев Лещенко . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Народный артист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко чувствует себя нормально, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости представитель Культурного фонда Льва Лещенко.
"С ним все в порядке. Он чувствует себя нормально", - сказала собеседница агентства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Лещенко якобы удалось остановить развитие редкой болезни.
Певец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Биография Льва Лещенко
1 февраля 2022, 04:04
 
КультураРоссияЛев ЛещенкоОбщество
 
 
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