https://ria.ru/20250327/leschenko-2007669518.html
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста - РИА Новости, 27.03.2025
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста
Народный артист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко чувствует себя нормально, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:36:00+03:00
2025-03-27T13:36:00+03:00
2025-03-27T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Народный артист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко чувствует себя нормально, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости представитель Культурного фонда Льва Лещенко. "С ним все в порядке. Он чувствует себя нормально", - сказала собеседница агентства. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Лещенко якобы удалось остановить развитие редкой болезни.
https://ria.ru/20220201/leschenko-1569195695.html
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россия, лев лещенко, общество
Культура, Россия, Лев Лещенко, Общество
Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста
Представитель Фонда Лещенко заявила, что артист чувствует себя нормально