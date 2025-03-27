https://ria.ru/20250327/leschenko-2007669518.html

Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста

Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста - РИА Новости, 27.03.2025

Представитель Фонда Лещенко рассказал о состоянии здоровья артиста

Народный артист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко чувствует себя нормально, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:36:00+03:00

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культура

россия

лев лещенко

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Народный артист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" Лев Лещенко чувствует себя нормально, с ним все в порядке, сообщила РИА Новости представитель Культурного фонда Льва Лещенко. "С ним все в порядке. Он чувствует себя нормально", - сказала собеседница агентства. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что у Лещенко якобы удалось остановить развитие редкой болезни.

https://ria.ru/20220201/leschenko-1569195695.html

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россия, лев лещенко, общество