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На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html
На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине
На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине - РИА Новости, 27.03.2025
На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине
Глава МИД России Сергей Лавров лучше понимает ситуацию в Европе, чем местные политические деятели, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:47:00+03:00
2025-03-27T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
сергей лавров
чей боуз
евросоюз
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров лучше понимает ситуацию в Европе, чем местные политические деятели, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы", — написал он, комментируя заявление Лаврова о намерениях ЕС и Великобритании отправить военных на Украину.Во вторник глава российского внешнеполитического ведомства в интервью Первому каналу назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Как ранее заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
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в мире, украина, европа, сергей лавров, чей боуз, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Сергей Лавров, Чей Боуз, Евросоюз, Россия
На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине

Журналист Боуз: Лавров понимает ситуацию в Европе лучше, чем местные политики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров лучше понимает ситуацию в Европе, чем местные политические деятели, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы", — написал он, комментируя заявление Лаврова о намерениях ЕС и Великобритании отправить военных на Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украину рвут на части США и Британия
25 марта, 08:00
Во вторник глава российского внешнеполитического ведомства в интервью Первому каналу назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Как ранее заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Стармер прописал Путину "успокоительное", но выпить его придется самому
22 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаСергей ЛавровЧей БоузЕвросоюзРоссия
 
 
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