https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html

На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине

На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине - РИА Новости, 27.03.2025

На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров лучше понимает ситуацию в Европе, чем местные политические деятели, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:47:00+03:00

2025-03-27T14:47:00+03:00

2025-03-27T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров лучше понимает ситуацию в Европе, чем местные политические деятели, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы", — написал он, комментируя заявление Лаврова о намерениях ЕС и Великобритании отправить военных на Украину.Во вторник глава российского внешнеполитического ведомства в интервью Первому каналу назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Как ранее заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

https://ria.ru/20250322/starmer-2006566686.html

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