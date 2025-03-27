На Западе восхитились словами Лаврова о планах Европы по Украине
Журналист Боуз: Лавров понимает ситуацию в Европе лучше, чем местные политики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров лучше понимает ситуацию в Европе, чем местные политические деятели, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Русские лучше ориентируются в европейской действительности, чем политические элиты Европы", — написал он, комментируя заявление Лаврова о намерениях ЕС и Великобритании отправить военных на Украину.
Украину рвут на части США и Британия
25 марта, 08:00
Во вторник глава российского внешнеполитического ведомства в интервью Первому каналу назвал страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, мечтателями, доказывающими свою политическую несостоятельность.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Как ранее заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.