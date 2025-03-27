https://ria.ru/20250327/lavina-2007677952.html

В Магаданской области под лавиной погибли три человека

В Магаданской области под лавиной погибли три человека - РИА Новости, 27.03.2025

В Магаданской области под лавиной погибли три человека

Спасатели готовятся к вылету на вертолете в Ягоднинский округ Магаданской области, где трое туристов погибли после схода лавины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:58:00+03:00

2025-03-27T13:58:00+03:00

2025-03-27T14:03:00+03:00

происшествия

магаданская область

ягоднинский район

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МАГАДАН, 27 мар - РИА Новости. Спасатели готовятся к вылету на вертолете в Ягоднинский округ Магаданской области, где трое туристов погибли после схода лавины, сообщил РИА Новости представитель МЧС региона."На месте нет спасателей, информация уточняется. Известно, что команда из шести человек попала под сход снежной массы в Ягоднинском районе. Три человека погибли", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250311/sakhalin-2004301214.html

магаданская область

ягоднинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, магаданская область, ягоднинский район