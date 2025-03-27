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В Магаданской области под лавиной погибли три человека - РИА Новости, 27.03.2025
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13:58 27.03.2025 (обновлено: 14:03 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/lavina-2007677952.html
В Магаданской области под лавиной погибли три человека
В Магаданской области под лавиной погибли три человека - РИА Новости, 27.03.2025
В Магаданской области под лавиной погибли три человека
Спасатели готовятся к вылету на вертолете в Ягоднинский округ Магаданской области, где трое туристов погибли после схода лавины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:58:00+03:00
2025-03-27T14:03:00+03:00
происшествия
магаданская область
ягоднинский район
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МАГАДАН, 27 мар - РИА Новости. Спасатели готовятся к вылету на вертолете в Ягоднинский округ Магаданской области, где трое туристов погибли после схода лавины, сообщил РИА Новости представитель МЧС региона."На месте нет спасателей, информация уточняется. Известно, что команда из шести человек попала под сход снежной массы в Ягоднинском районе. Три человека погибли", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250311/sakhalin-2004301214.html
магаданская область
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происшествия, магаданская область, ягоднинский район
Происшествия, Магаданская область, Ягоднинский район
В Магаданской области под лавиной погибли три человека

В Ягоднинском районе Магаданской области под лавиной погибли трое туристов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МАГАДАН, 27 мар - РИА Новости. Спасатели готовятся к вылету на вертолете в Ягоднинский округ Магаданской области, где трое туристов погибли после схода лавины, сообщил РИА Новости представитель МЧС региона.
"На месте нет спасателей, информация уточняется. Известно, что команда из шести человек попала под сход снежной массы в Ягоднинском районе. Три человека погибли", - рассказал собеседник агентства.
Сошедшая лавина на 11 и 12 километрах автомобильной дороги регионального значения Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Сошедшие лавины перекрыли дорогу на юге Сахалина
11 марта, 13:23
 
ПроисшествияМагаданская областьЯгоднинский район
 
 
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