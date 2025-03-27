https://ria.ru/20250327/lavina-2007677952.html
В Магаданской области под лавиной погибли три человека
В Магаданской области под лавиной погибли три человека - РИА Новости, 27.03.2025
В Магаданской области под лавиной погибли три человека
Спасатели готовятся к вылету на вертолете в Ягоднинский округ Магаданской области, где трое туристов погибли после схода лавины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:58:00+03:00
2025-03-27T13:58:00+03:00
2025-03-27T14:03:00+03:00
происшествия
магаданская область
ягоднинский район
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МАГАДАН, 27 мар - РИА Новости. Спасатели готовятся к вылету на вертолете в Ягоднинский округ Магаданской области, где трое туристов погибли после схода лавины, сообщил РИА Новости представитель МЧС региона."На месте нет спасателей, информация уточняется. Известно, что команда из шести человек попала под сход снежной массы в Ягоднинском районе. Три человека погибли", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250311/sakhalin-2004301214.html
магаданская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, ягоднинский район
Происшествия, Магаданская область, Ягоднинский район
В Магаданской области под лавиной погибли три человека
В Ягоднинском районе Магаданской области под лавиной погибли трое туристов