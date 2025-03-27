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ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 27.03.2025 (обновлено: 18:48 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kupyansk-2007744453.html
ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев
ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.03.2025
ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев
Российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:33:00+03:00
2025-03-27T18:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."То, что нашим бойцам удается удерживать ранее занятые позиции, это тоже уже серьезное достижение, потому как достаточно серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска. То, что мы сейчас видим, — это хорошую возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу Оскола", — сказал он.По словам Ганчева, фронт в Харьковской области медленно, но уверенно движется. "На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — добавил глава администрации.По информации Минобороны, за последние сутки подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем бригадам и десантно-штурмовому полку ВСУ в районе Кондрашовки, Богуславки, Новоплатоновки и Ямполя. Украинские войска потеряли в этих боях более 210 солдат, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую гаубицу FH70.
https://ria.ru/20250320/ganchev-2006240526.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев

Ганчев: ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"То, что нашим бойцам удается удерживать ранее занятые позиции, это тоже уже серьезное достижение, потому как достаточно серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска. То, что мы сейчас видим, — это хорошую возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу Оскола", — сказал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
20 марта, 16:36

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Если город удастся освободить, это создаст возможность для продвижения в Харьковской области дальше на запад.

По словам Ганчева, фронт в Харьковской области медленно, но уверенно движется.
"На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — добавил глава администрации.
По информации Минобороны, за последние сутки подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем бригадам и десантно-штурмовому полку ВСУ в районе Кондрашовки, Богуславки, Новоплатоновки и Ямполя. Украинские войска потеряли в этих боях более 210 солдат, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую гаубицу FH70.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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