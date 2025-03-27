ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев
Ганчев: ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"То, что нашим бойцам удается удерживать ранее занятые позиции, это тоже уже серьезное достижение, потому как достаточно серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска. То, что мы сейчас видим, — это хорошую возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу Оскола", — сказал он.
Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Если город удастся освободить, это создаст возможность для продвижения в Харьковской области дальше на запад.
По словам Ганчева, фронт в Харьковской области медленно, но уверенно движется.
"На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — добавил глава администрации.
По информации Минобороны, за последние сутки подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем бригадам и десантно-штурмовому полку ВСУ в районе Кондрашовки, Богуславки, Новоплатоновки и Ямполя. Украинские войска потеряли в этих боях более 210 солдат, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую гаубицу FH70.
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