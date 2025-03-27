https://ria.ru/20250327/kupyansk-2007744453.html

ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев

ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев - РИА Новости, 27.03.2025

ВС России сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, заявил Ганчев

Российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:33:00+03:00

2025-03-27T17:33:00+03:00

2025-03-27T18:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."То, что нашим бойцам удается удерживать ранее занятые позиции, это тоже уже серьезное достижение, потому как достаточно серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска. То, что мы сейчас видим, — это хорошую возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу Оскола", — сказал он.По словам Ганчева, фронт в Харьковской области медленно, но уверенно движется. "На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населенных пунктов я не могу. Работа ведется ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать", — добавил глава администрации.По информации Минобороны, за последние сутки подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем бригадам и десантно-штурмовому полку ВСУ в районе Кондрашовки, Богуславки, Новоплатоновки и Ямполя. Украинские войска потеряли в этих боях более 210 солдат, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую гаубицу FH70.

https://ria.ru/20250320/ganchev-2006240526.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина