В ЕК призвали перейти к практической реализации оборонной стратегии ЕС
Кубилюс призвал перейти к практической реализации оборонной стратегии ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что РФ нельзя испугать "чтением" новой оборонной стратегии Европейского союза, и призвал немедленно перейти к ее практической реализации.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы", которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное "Готовность 2030" из-за протеста ряда стран ЕС.
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"Это очень важный документ, еще более важна его реализация… Мы получили предложения по ней от всех стран, от военной индустрии, частного сектора… Мы должны понимать, что после публикации этой стратегии только ее чтение или само ее наличие не является сдерживанием (для России - ред.), самые важные шаги должны последовать, мы должны действовать, и только конкретные действия могут послужить сдерживающим фактором для России", - сказал Кубилюс, презентуя новую оборонную стратегию Евросоюза в Литве.
Еврокомиссар также добавил, что рассчитывает на принятие конкретных планов по наращиванию оборонного потенциала Европейского союза на саммите в июне.
"Необходим переход от размышлений к ее (стратегии - ред.) реализации. Мы надеемся, что в июне на саммите ЕС мы сможем представить конкретные решения по увеличению оборонных возможностей и путей их реализации", - указал Кубилюс.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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