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ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 27.03.2025 (обновлено: 14:59 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/krym-2007683321.html
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму - РИА Новости, 27.03.2025
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму
Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:15:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
республика крым
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Крыму, сообщили в Минобороны РФ."Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Республика Крым
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму

ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Крыму

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкГазохранилище
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.
"Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Вчера, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРеспублика Крым
 
 
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