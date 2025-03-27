https://ria.ru/20250327/krym-2007683321.html
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму - РИА Новости, 27.03.2025
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму
Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Крыму, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:15:00+03:00
2025-03-27T14:15:00+03:00
2025-03-27T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, в среду были атакованы объекты в Крыму, сообщили в Минобороны РФ."Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250327/aerodrom-2007696078.html
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россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, республика крым
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ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру в Крыму
ВСУ нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Крыму