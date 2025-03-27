Глава парламента Крыма рассказал, какая участь может ждать Зеленского
Глава парламента Крыма Константинов: Зеленского ждет участь жуткого беженца
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимира Зеленского может ждать участь "жуткого беженца", которому придется просить убежища в другой стране.
"Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. Никто не говорит, что ему делать с наворованными миллиардами, кто дает гарантию их неприкосновенности. Могла бы дать Америка, но там теперь (президент Дональд - ред.) Трамп. А больше никто дать гарантий не может, а значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, велика вероятность, что все претензии, связанные с коррупцией, с разворовыванием американских денег, в скором времени "прилетят Зеленскому из США".
"Для нас же он давно преступник. Но у американцев больше шансов его поймать после окончания военного конфликта. Вот почему ему надо любыми путями сорвать переговоры. Сорвать, затянуть. Затянуть до такой степени, чтобы... это позволило продлить агонию киевского режима", - считает глава крымского парламента.
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