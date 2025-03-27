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Глава парламента Крыма рассказал, какая участь может ждать Зеленского - РИА Новости, 27.03.2025
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01:53 27.03.2025 (обновлено: 02:05 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/krym-2007590913.html
Глава парламента Крыма рассказал, какая участь может ждать Зеленского
Глава парламента Крыма рассказал, какая участь может ждать Зеленского - РИА Новости, 27.03.2025
Глава парламента Крыма рассказал, какая участь может ждать Зеленского
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимира Зеленского может ждать участь "жуткого беженца", которому придется просить убежища в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:53:00+03:00
2025-03-27T02:05:00+03:00
владимир зеленский
владимир константинов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимира Зеленского может ждать участь "жуткого беженца", которому придется просить убежища в другой стране. "Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. Никто не говорит, что ему делать с наворованными миллиардами, кто дает гарантию их неприкосновенности. Могла бы дать Америка, но там теперь (президент Дональд - ред.) Трамп. А больше никто дать гарантий не может, а значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, велика вероятность, что все претензии, связанные с коррупцией, с разворовыванием американских денег, в скором времени "прилетят Зеленскому из США". "Для нас же он давно преступник. Но у американцев больше шансов его поймать после окончания военного конфликта. Вот почему ему надо любыми путями сорвать переговоры. Сорвать, затянуть. Затянуть до такой степени, чтобы... это позволило продлить агонию киевского режима", - считает глава крымского парламента.
https://ria.ru/20250327/gosduma-2007589245.html
https://ria.ru/20241104/zelenskiy-1981795107.html
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владимир зеленский, владимир константинов, в мире
Владимир Зеленский, Владимир Константинов, В мире
Глава парламента Крыма рассказал, какая участь может ждать Зеленского

Глава парламента Крыма Константинов: Зеленского ждет участь жуткого беженца

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимира Зеленского может ждать участь "жуткого беженца", которому придется просить убежища в другой стране.
"Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. Никто не говорит, что ему делать с наворованными миллиардами, кто дает гарантию их неприкосновенности. Могла бы дать Америка, но там теперь (президент Дональд - ред.) Трамп. А больше никто дать гарантий не может, а значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране", - сказал Константинов РИА Новости.
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По его словам, велика вероятность, что все претензии, связанные с коррупцией, с разворовыванием американских денег, в скором времени "прилетят Зеленскому из США".
"Для нас же он давно преступник. Но у американцев больше шансов его поймать после окончания военного конфликта. Вот почему ему надо любыми путями сорвать переговоры. Сорвать, затянуть. Затянуть до такой степени, чтобы... это позволило продлить агонию киевского режима", - считает глава крымского парламента.
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