https://ria.ru/20250327/kreyser-2007806937.html

Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера "Пермь"

Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера "Пермь" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера "Пермь"

Президент России Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой... РИА Новости, 27.03.2025

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МУРМАНСК, 27 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон"."Разрешаю", — сказал Путин по видеосвязи в ходе церемонии.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.Атомный подводный крейсер "Пермь" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Это шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается каждый год в последнее воскресенье июля.Как указано в справочных материалах, предоставленных к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".

https://ria.ru/20250327/putin-2007807489.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007807040.html

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Путин принял участие в торжественном спуске на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь" Путин принял участие в торжественном спуске на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь" 2025-03-27T21:47 true PT6M36S

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арктика, россия, владимир путин, севмаш, мурманск