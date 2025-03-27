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Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь" - РИА Новости, 27.03.2025
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21:34 27.03.2025 (обновлено: 21:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kreyser-2007805509.html
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"
Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь". РИА Новости, 27.03.2025
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россия
мурманск
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения."Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля.Как указано в справочных материалах, предоставленных к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
https://ria.ru/20250327/putin-2007805179.html
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Путин принял участие в торжественном спуске на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь"
Путин принял участие в торжественном спуске на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь"
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россия, мурманск, владимир путин, севмаш
Россия, Мурманск, Владимир Путин, Севмаш
Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска крейсера "Пермь"

Путин по видеосвязи участвует в церемонии спуска атомного крейсера "Пермь"

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвует в церемонии торжественного спуска на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
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Атомный подводный крейсер "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения.
"Пермь" - шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года, в канун Дня ВМФ, который отмечается 31 июля.
Как указано в справочных материалах, предоставленных к церемонии, "Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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