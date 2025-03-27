https://ria.ru/20250327/kraski-2007640581.html
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности - РИА Новости, 27.03.2025
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности
Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:46:00+03:00
2025-03-27T11:46:00+03:00
2025-03-27T11:47:00+03:00
россия
косметика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007641925_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_4307e7927e97144597af47c6839b01ee.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает пресс-служба российского производителя красок. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о наличии опасного запрещенного вещества в красках для волос немецких производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии. "Новости о наличии опасных веществ в красках для волос Palette (Schwarzkopf) и Syoss на территории Чехии не касаются российских брендов Палетт и Сьесс. Бренды с латинскими названиями не производятся в РФ. Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано компанией ООО "Лаб Индастриз" и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования", – говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что при выборе средств для окрашивания и ухода нужно обращать внимание на бренд и выбирать локальные продукты, которые произведены с соблюдением всех норм российского законодательства. Все, что сейчас есть в свободной продаже на латинице, не имеет отношения к российской компании-производителю ООО "Лаб Индастриз".
https://ria.ru/20250305/tovary-2003213929.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007641925_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e79593bfec92c825b6f580f07235d8c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, косметика
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности
Информация об опасных веществах в красках в Чехии не относится к Сьесс и Палетт
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает пресс-служба российского производителя красок.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о наличии опасного запрещенного вещества в красках для волос немецких производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии
.
"Новости о наличии опасных веществ в красках для волос Palette (Schwarzkopf) и Syoss на территории Чехии не касаются российских брендов Палетт и Сьесс. Бренды с латинскими названиями не производятся в РФ. Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано компанией ООО "Лаб Индастриз" и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования", – говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что при выборе средств для окрашивания и ухода нужно обращать внимание на бренд и выбирать локальные продукты, которые произведены с соблюдением всех норм российского законодательства. Все, что сейчас есть в свободной продаже на латинице, не имеет отношения к российской компании-производителю ООО "Лаб Индастриз".