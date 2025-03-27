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Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности - РИА Новости, 27.03.2025
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11:46 27.03.2025 (обновлено: 11:47 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kraski-2007640581.html
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности - РИА Новости, 27.03.2025
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности
Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:46:00+03:00
2025-03-27T11:47:00+03:00
россия
косметика
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает пресс-служба российского производителя красок. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о наличии опасного запрещенного вещества в красках для волос немецких производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии. "Новости о наличии опасных веществ в красках для волос Palette (Schwarzkopf) и Syoss на территории Чехии не касаются российских брендов Палетт и Сьесс. Бренды с латинскими названиями не производятся в РФ. Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано компанией ООО "Лаб Индастриз" и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования", – говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что при выборе средств для окрашивания и ухода нужно обращать внимание на бренд и выбирать локальные продукты, которые произведены с соблюдением всех норм российского законодательства. Все, что сейчас есть в свободной продаже на латинице, не имеет отношения к российской компании-производителю ООО "Лаб Индастриз".
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россия, косметика
Россия, косметика
Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности

Информация об опасных веществах в красках в Чехии не относится к Сьесс и Палетт

© Getty Images / sefa ozelДевушка красит волосы
Девушка красит волосы - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / sefa ozel
Девушка красит волосы
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает пресс-служба российского производителя красок.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о наличии опасного запрещенного вещества в красках для волос немецких производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии.
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"Новости о наличии опасных веществ в красках для волос Palette (Schwarzkopf) и Syoss на территории Чехии не касаются российских брендов Палетт и Сьесс. Бренды с латинскими названиями не производятся в РФ. Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано компанией ООО "Лаб Индастриз" и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования", – говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что при выборе средств для окрашивания и ухода нужно обращать внимание на бренд и выбирать локальные продукты, которые произведены с соблюдением всех норм российского законодательства. Все, что сейчас есть в свободной продаже на латинице, не имеет отношения к российской компании-производителю ООО "Лаб Индастриз".
 
Россиякосметика
 
 
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