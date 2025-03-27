https://ria.ru/20250327/kraski-2007640581.html

Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности

Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности - РИА Новости, 27.03.2025

Производитель российских красок Сьесс и Палетт заявил об их безопасности

Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:46:00+03:00

2025-03-27T11:46:00+03:00

2025-03-27T11:47:00+03:00

россия

косметика

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Информация о наличии опасных веществ в красках производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии не относится к товарам российских брендов Сьесс и Палетт, сообщает пресс-служба российского производителя красок. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о наличии опасного запрещенного вещества в красках для волос немецких производителей Schwarzkopf и Syoss в Чехии. "Новости о наличии опасных веществ в красках для волос Palette (Schwarzkopf) и Syoss на территории Чехии не касаются российских брендов Палетт и Сьесс. Бренды с латинскими названиями не производятся в РФ. Производство брендов с кириллическими названиями, доступных в официальной продаже на российских полках, полностью локализовано компанией ООО "Лаб Индастриз" и соответствует всем нормам законодательства. Продукция не содержит запрещенных веществ, включая альдегид лилиал, и полностью безопасна для использования", – говорится в сообщении. В пресс-службе заявили, что при выборе средств для окрашивания и ухода нужно обращать внимание на бренд и выбирать локальные продукты, которые произведены с соблюдением всех норм российского законодательства. Все, что сейчас есть в свободной продаже на латинице, не имеет отношения к российской компании-производителю ООО "Лаб Индастриз".

https://ria.ru/20250305/tovary-2003213929.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, косметика