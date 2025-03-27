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В США нашли самого длиннохвостого в мире кота - РИА Новости, 27.03.2025
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21:53 27.03.2025 (обновлено: 21:56 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kot-2007808428.html
В США нашли самого длиннохвостого в мире кота
В США нашли самого длиннохвостого в мире кота - РИА Новости, 27.03.2025
В США нашли самого длиннохвостого в мире кота
Кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американской Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост среди домашних котов из ныне РИА Новости, 27.03.2025
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домашние питомцы
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американской Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост среди домашних котов из ныне живущих - целых 46,99 сантиметра. "После того, как ветеринары измерили его хвост, они определили, что его длина составляет целых 18,5 дюймов (46,99 см), что делает его гордым обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек (из ныне живущих)", - говорится в сообщении на официальном сайте Книги рекордов Гинесса. Как отмечается, домашний питомец принадлежит к породе мейн-кун, которая является самой крупной породой домашних кошек. Хвостатому всего два года, так что вполне возможно, что его тело может стать еще длиннее, потому что кошкам этой породы требуется от четырех до пяти лет, чтобы достичь полного размера.
https://ria.ru/20231017/rekord-1903426476.html
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в мире, сша, миннесота, домашние питомцы
В мире, США, Миннесота, домашние питомцы
В США нашли самого длиннохвостого в мире кота

Кот породы мейн-кун попал в Книгу рекордов Гиннесса за самых длинный хвост

© Фото : World Guinness RecordsКот мейн-кун Мистер Пагсли Аддамс из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост
Кот мейн-кун Мистер Пагсли Аддамс из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : World Guinness Records
Кот мейн-кун Мистер Пагсли Аддамс из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Кот породы мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс из американской Миннесоты попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный хвост среди домашних котов из ныне живущих - целых 46,99 сантиметра.
"После того, как ветеринары измерили его хвост, они определили, что его длина составляет целых 18,5 дюймов (46,99 см), что делает его гордым обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек (из ныне живущих)", - говорится в сообщении на официальном сайте Книги рекордов Гинесса.
Как отмечается, домашний питомец принадлежит к породе мейн-кун, которая является самой крупной породой домашних кошек. Хвостатому всего два года, так что вполне возможно, что его тело может стать еще длиннее, потому что кошкам этой породы требуется от четырех до пяти лет, чтобы достичь полного размера.
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