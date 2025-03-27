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"Мы довольны". Крупная западная компания объявила о возвращении в Россию
"Мы довольны". Крупная западная компания объявила о возвращении в Россию - РИА Новости, 27.03.2025
"Мы довольны". Крупная западная компания объявила о возвращении в Россию
Итальянская компания Ariston вернется в Россию, заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:20:00+03:00
2025-03-27T11:20:00+03:00
2025-03-27T11:46:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Итальянская компания Ariston вернется в Россию, заявил исполнительный председатель Ariston Group Паоло Мерлони."Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компании. <…> Мы намерены возобновить деятельность с российским руководством", — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.Накануне глава государства Владимир Путин отменил передачу "дочки" итальянской компании Ariston под управление структуре "Газпрома".Ariston принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Компания производит крупную бытовую технику, включая водонагреватели и вытяжки.В апреле 2024 года президент передал "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Одновременно с этим структуре "Газпрома" передали и ООО "БСХ Бытовые Приборы" — "дочку" компании BSH Hausgerate (самые известные марки бытовой техники — Bosch и Siemens).
https://realty.ria.ru/20250327/rossija-2007639586.html
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экономика, россия, владимир путин, газпром, siemens, в мире, италия
Экономика, Россия, Владимир Путин, Газпром, Siemens, В мире, Италия
"Мы довольны". Крупная западная компания объявила о возвращении в Россию
Итальянская компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок