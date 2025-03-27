https://ria.ru/20250327/kndr-2007591854.html

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника - РИА Новости, 27.03.2025

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе, в которые внедрены технологии искусственного интеллекта,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T02:29:00+03:00

2025-03-27T02:29:00+03:00

2025-03-27T02:41:00+03:00

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе, в которые внедрены технологии искусственного интеллекта, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Северокорейское радио "Голос Кореи" ранее сообщило, что 25 и 26 марта Ким Чен Ын руководил исследовательскими работами объединения беспилотной авиационной техники и группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны."Ким Чен Ын ознакомился с новыми разными видами разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе, которые разработали и производят НИИ и предприятия при объединении беспилотной авиационной техники, и наблюдал за их испытаниями... Ким Чен Ын дал важную оценку военной эффективности и стратегической ценности стратегического разведывательного БПЛА, характеристики которого находятся на стадии улучшения, и дронов-камикадзе, в которые внедрены новые технологии искусственного интеллекта", - передает агентство.Согласно агентству, в испытаниях были подтверждены новаторские характеристики новейшего стратегического разведывательного беспилотника с поисковой способностью, которая позволяет "наблюдать за разными стратегическими объектами и движением противника на суше и море". Также была продемонстрирована ударная способность дронов-камикадзе, предназначенных для выполнения разнообразных тактических наступательных задач, указывает агентство.Ким Чен Ын, выражая полную поддержку новых планов объединения беспилотной авиационной техники, дал согласие на предложение о наращивании производственной мощности, отметило ЦТАК.

https://ria.ru/20250228/yadernoe--2002086129.html

https://ria.ru/20250324/peskov-2006919190.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)