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Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника - РИА Новости, 27.03.2025
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02:29 27.03.2025 (обновлено: 02:41 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kndr-2007591854.html
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника - РИА Новости, 27.03.2025
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе, в которые внедрены технологии искусственного интеллекта,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T02:29:00+03:00
2025-03-27T02:41:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе, в которые внедрены технологии искусственного интеллекта, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Северокорейское радио "Голос Кореи" ранее сообщило, что 25 и 26 марта Ким Чен Ын руководил исследовательскими работами объединения беспилотной авиационной техники и группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны."Ким Чен Ын ознакомился с новыми разными видами разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе, которые разработали и производят НИИ и предприятия при объединении беспилотной авиационной техники, и наблюдал за их испытаниями... Ким Чен Ын дал важную оценку военной эффективности и стратегической ценности стратегического разведывательного БПЛА, характеристики которого находятся на стадии улучшения, и дронов-камикадзе, в которые внедрены новые технологии искусственного интеллекта", - передает агентство.Согласно агентству, в испытаниях были подтверждены новаторские характеристики новейшего стратегического разведывательного беспилотника с поисковой способностью, которая позволяет "наблюдать за разными стратегическими объектами и движением противника на суше и море". Также была продемонстрирована ударная способность дронов-камикадзе, предназначенных для выполнения разнообразных тактических наступательных задач, указывает агентство.Ким Чен Ын, выражая полную поддержку новых планов объединения беспилотной авиационной техники, дал согласие на предложение о наращивании производственной мощности, отметило ЦТАК.
https://ria.ru/20250228/yadernoe--2002086129.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника

Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного БПЛА и дронов-камикадзе

© Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)Лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время испытаний разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе, в которые внедрены технологии искусственного интеллекта, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Северокорейское радио "Голос Кореи" ранее сообщило, что 25 и 26 марта Ким Чен Ын руководил исследовательскими работами объединения беспилотной авиационной техники и группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны.
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"Ким Чен Ын ознакомился с новыми разными видами разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе, которые разработали и производят НИИ и предприятия при объединении беспилотной авиационной техники, и наблюдал за их испытаниями... Ким Чен Ын дал важную оценку военной эффективности и стратегической ценности стратегического разведывательного БПЛА, характеристики которого находятся на стадии улучшения, и дронов-камикадзе, в которые внедрены новые технологии искусственного интеллекта", - передает агентство.
Согласно агентству, в испытаниях были подтверждены новаторские характеристики новейшего стратегического разведывательного беспилотника с поисковой способностью, которая позволяет "наблюдать за разными стратегическими объектами и движением противника на суше и море". Также была продемонстрирована ударная способность дронов-камикадзе, предназначенных для выполнения разнообразных тактических наступательных задач, указывает агентство.
Ким Чен Ын, выражая полную поддержку новых планов объединения беспилотной авиационной техники, дал согласие на предложение о наращивании производственной мощности, отметило ЦТАК.
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