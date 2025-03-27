https://ria.ru/20250327/kndr-2007590528.html
Ким Чен Ын руководил исследованиями объединения беспилотной техники
Ким Чен Ын руководил исследованиями объединения беспилотной техники - РИА Новости, 27.03.2025
Ким Чен Ын руководил исследованиями объединения беспилотной техники
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил исследовательскими работами объединения беспилотной авиационной техники и группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T01:42:00+03:00
2025-03-27T01:42:00+03:00
2025-03-27T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил исследовательскими работами объединения беспилотной авиационной техники и группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". "Ким Чен Ын 25 и 26 марта руководил научно-исследовательскими работами государственной обороны объединения беспилотной авиационной техники и научно-исследовательской группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны", - сообщает радиостанция.
https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968419977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын руководил исследованиями объединения беспилотной техники
Ким Чен Ын руководил исследованиями БПЛА и поисково-радиоэлектронной войны