https://ria.ru/20250327/kndr-2007590528.html

Ким Чен Ын руководил исследованиями объединения беспилотной техники

Ким Чен Ын руководил исследованиями объединения беспилотной техники - РИА Новости, 27.03.2025

Ким Чен Ын руководил исследованиями объединения беспилотной техники

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил исследовательскими работами объединения беспилотной авиационной техники и группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:42:00+03:00

2025-03-27T01:42:00+03:00

2025-03-27T01:42:00+03:00

ким чен ын

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил исследовательскими работами объединения беспилотной авиационной техники и группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". "Ким Чен Ын 25 и 26 марта руководил научно-исследовательскими работами государственной обороны объединения беспилотной авиационной техники и научно-исследовательской группы по изучению поисково-радиоэлектронной войны", - сообщает радиостанция.

https://ria.ru/20240826/bespilotniki-1968419977.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ким чен ын, в мире, кндр (северная корея)