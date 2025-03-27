https://ria.ru/20250327/kitay-2007594613.html

Российская делегация прибыла на остров Хайнань

Российская делегация прибыла на остров Хайнань - РИА Новости, 27.03.2025

Российская делегация прибыла на остров Хайнань

Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:36:00+03:00

2025-03-27T03:36:00+03:00

2025-03-27T10:08:00+03:00

россия

китай

пакистан

алексей оверчук

игорь моргулов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

в мире

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БОАО (КНР), 27 мар - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. У трапа делегацию встречал посол России в Китае Игорь Моргулов. В составе делегации заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин. В программу визита входят двусторонние встречи Оверчука с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом "По Пакистану мы будем говорить о двусторонних отношениях. Активизация у нас пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году, и наши делегации экспертного уровня уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Оверчук журналистам. Кроме того, 28 марта вице-премьер РФ выступит на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности". "Будем говорить о наших интеграционных проектах, формировании евразийского партнерства", - сообщил Оверчук.

https://ria.ru/20250326/forum-2007551284.html

https://ria.ru/20241126/soglasheniya-1985845714.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, пакистан, алексей оверчук, игорь моргулов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире