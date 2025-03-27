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Российская делегация прибыла на остров Хайнань - РИА Новости, 27.03.2025
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03:36 27.03.2025 (обновлено: 10:08 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kitay-2007594613.html
Российская делегация прибыла на остров Хайнань
Российская делегация прибыла на остров Хайнань - РИА Новости, 27.03.2025
Российская делегация прибыла на остров Хайнань
Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:36:00+03:00
2025-03-27T10:08:00+03:00
россия
китай
пакистан
алексей оверчук
игорь моргулов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
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БОАО (КНР), 27 мар - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости. У трапа делегацию встречал посол России в Китае Игорь Моргулов. В составе делегации заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин. В программу визита входят двусторонние встречи Оверчука с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом "По Пакистану мы будем говорить о двусторонних отношениях. Активизация у нас пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году, и наши делегации экспертного уровня уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Оверчук журналистам. Кроме того, 28 марта вице-премьер РФ выступит на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности". "Будем говорить о наших интеграционных проектах, формировании евразийского партнерства", - сообщил Оверчук.
https://ria.ru/20250326/forum-2007551284.html
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россия, китай, пакистан, алексей оверчук, игорь моргулов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Россия, Китай, Пакистан, Алексей Оверчук, Игорь Моргулов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
Российская делегация прибыла на остров Хайнань

Делегация России во главе с вице-премьером Оверчуком прибыла на остров Хайнань

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Алексей Оверчук на церемонии встречи в аэропорту "Цюнхай Боао" в Китае
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на церемонии встречи в аэропорту Цюнхай Боао в Китае - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на церемонии встречи в аэропорту "Цюнхай Боао" в Китае
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БОАО (КНР), 27 мар - РИА Новости. Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком прибыла на остров Хайнань (Китай) для участия в Боаоском Азиатском форуме, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа делегацию встречал посол России в Китае Игорь Моргулов. В составе делегации заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач и заместитель министра энергетики Роман Маршавин.
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В программу визита входят двусторонние встречи Оверчука с заместителем премьера госсовета КНР Дин Сюэсяном, а также министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом и руководителем временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом
"По Пакистану мы будем говорить о двусторонних отношениях. Активизация у нас пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году, и наши делегации экспертного уровня уже работают, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Оверчук журналистам.
Кроме того, 28 марта вице-премьер РФ выступит на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности".
"Будем говорить о наших интеграционных проектах, формировании евразийского партнерства", - сообщил Оверчук.
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