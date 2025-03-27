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"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025
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11:12 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул
"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025
"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул
Для ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул Кишинев придумал против нее новое дело, в Молдавии нет права, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа"... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T11:12:00+03:00
2025-03-27T11:12:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
илан шор
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Для ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул Кишинев придумал против нее новое дело, в Молдавии нет права, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. "Сейчас для ее ареста, мы четко знаем, что применилась совсем беспредельная тактика. Они когда арестовали, у них в суде было ничего, никакого дела. Они просто в момент взяли и арестовали, потом на коленке придумывали новое дело, чтобы оправдать свои беспредельные действия. То есть сегодня, давайте четко признаем, что в Молдове нет права", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, против Гуцул уже более года велось дело по надуманным обвинениям, она исправно являлась на все суды, не скрывалась. Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007627492.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, илан шор, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Илан Шор, Задержание главы Гагаузии Гуцул
"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул

Шор: Кишинев полностью выдумал против Гуцул новое дело

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Для ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул Кишинев придумал против нее новое дело, в Молдавии нет права, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор.
"Сейчас для ее ареста, мы четко знаем, что применилась совсем беспредельная тактика. Они когда арестовали, у них в суде было ничего, никакого дела. Они просто в момент взяли и арестовали, потом на коленке придумывали новое дело, чтобы оправдать свои беспредельные действия. То есть сегодня, давайте четко признаем, что в Молдове нет права", - сказал Шор в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, против Гуцул уже более года велось дело по надуманным обвинениям, она исправно являлась на все суды, не скрывалась.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гуцул попросила Путина помочь в ее освобождении
10:21
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИлан ШорЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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