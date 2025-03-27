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МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским - РИА Новости, 27.03.2025
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12:41 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/kiev-2007655158.html
МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским
МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским - РИА Новости, 27.03.2025
МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским
Киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению и в том числе по журналистам, заявила официальный представитель РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:41:00+03:00
2025-03-27T12:41:00+03:00
россия
луганская народная республика
белгородская область
мария захарова
анна прокофьева
никита гольдин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению и в том числе по журналистам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Предельно ясно, что окончательно выродившийся в уродливый сгусток ненависти и злобы киевский режим пытается от собственного бессилия компенсировать потери на поле боя ударами по мирному населению, по гражданским лицам, к которым по международному гуманитарному праву относятся и представители средств массовой информации", - сказала Захарова на брифинге. В результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения. При исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков был ранен.
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россия, луганская народная республика, белгородская область, мария захарова, анна прокофьева, никита гольдин, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Белгородская область, Мария Захарова, Анна Прокофьева, Никита Гольдин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским

Захарова: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению и в том числе по журналистам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Предельно ясно, что окончательно выродившийся в уродливый сгусток ненависти и злобы киевский режим пытается от собственного бессилия компенсировать потери на поле боя ударами по мирному населению, по гражданским лицам, к которым по международному гуманитарному праву относятся и представители средств массовой информации", - сказала Захарова на брифинге.
В результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения. При исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков был ранен.
МИД - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов
25 марта, 01:39
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаБелгородская областьМария ЗахароваАнна ПрокофьеваНикита ГольдинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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