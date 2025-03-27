https://ria.ru/20250327/kiev-2007655158.html

МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским

МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским - РИА Новости, 27.03.2025

МИД: Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданским

Киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению и в том числе по журналистам, заявила официальный представитель РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:41:00+03:00

2025-03-27T12:41:00+03:00

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луганская народная республика

белгородская область

мария захарова

анна прокофьева

никита гольдин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению и в том числе по журналистам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Предельно ясно, что окончательно выродившийся в уродливый сгусток ненависти и злобы киевский режим пытается от собственного бессилия компенсировать потери на поле боя ударами по мирному населению, по гражданским лицам, к которым по международному гуманитарному праву относятся и представители средств массовой информации", - сказала Захарова на брифинге. В результате обстрела ВСУ в ЛНР погибли журналист "Известий" Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелые ранения. При исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков был ранен.

https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html

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россия, луганская народная республика, белгородская область, мария захарова, анна прокофьева, никита гольдин, вооруженные силы украины, безопасность