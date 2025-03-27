https://ria.ru/20250327/kiev-2007644053.html

Политолог рассказал, зачем ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму

Политолог рассказал, зачем ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму - РИА Новости, 27.03.2025

Политолог рассказал, зачем ВСУ атаковали газовое хранилище в Крыму

Киевский режим через атаку Глебовского подземного хранилища газа на западе Крымского полуострова преследует цель помешать возобновлению добычи газа на шельфе... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T11:55:00+03:00

2025-03-27T11:55:00+03:00

2025-03-27T11:55:00+03:00

россия

черное море

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

черноморнефтегаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Киевский режим через атаку Глебовского подземного хранилища газа на западе Крымского полуострова преследует цель помешать возобновлению добычи газа на шельфе Черного моря, считает крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях. В частности, у побережья Крымского полуострова в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО были сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Аналогичные попытки противником были предприняты 23 марта и в понедельник. Все вражеские беспилотники перехвачены. "Цель и планы противника очевидны и понятны: вступление в силу положений черноморской инициативы и прекращение военных действий в акватории Черного моря будет означать и возобновление добычи газа на шельфе компанией "Черноморнефтегаз", остановленное после атак ВСУ на буровые вышки в 2022 году", - сказал РИА Новости Батурин. По словам эксперта, участившиеся атаки ВСУ по крымской энергетической инфраструктуре напрямую связаны с желанием навредить крымчанам и не позволить возобновить добычу газа. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это, но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС России воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения киевского режима. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/energetika-2007501958.html

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007641802.html

https://ria.ru/20250325/bespilotnik-2007198658.html

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черное море

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, черное море, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, черноморнефтегаз, россельхозбанк, в мире