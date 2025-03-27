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Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
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17:53 27.03.2025 (обновлено: 18:00 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007755293.html
Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде
Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде
Один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:53:00+03:00
2025-03-27T18:00:00+03:00
хургада
египет
в мире
мария львова-белова
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Всего на батискафе находились 45 россиян. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах."В тяжёлом состоянии находится один ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Молимся о выздоровлении", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007742305.html
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хургада, египет, в мире, мария львова-белова
Хургада, Египет, В мире, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде

Львова-Белова: пострадавший в Хургаде ребенок находится в тяжелом состоянии

© РИА НовостиМесто крушения прогулочного батискафа у берегов Египта
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Всего на батискафе находились 45 россиян. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
«
"В тяжёлом состоянии находится один ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Молимся о выздоровлении", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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ХургадаЕгипетВ миреМария Львова-Белова
 
 
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