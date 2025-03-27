https://ria.ru/20250327/khurgada-2007755293.html

Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде

Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

Львова-Белова рассказала о состоянии ребенка, пострадавшего в Хургаде

Один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:53:00+03:00

2025-03-27T17:53:00+03:00

2025-03-27T18:00:00+03:00

хургада

египет

в мире

мария львова-белова

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при крушении батискафа в египетской Хургаде, находится в тяжелом состоянии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. Всего на батискафе находились 45 россиян. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах."В тяжёлом состоянии находится один ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Молимся о выздоровлении", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007742305.html

хургада

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хургада, египет, в мире, мария львова-белова