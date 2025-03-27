https://ria.ru/20250327/khurgada-2007742305.html
При крушении батискафа в Хургаде погибла семейная пара врачей из Татарстана
При крушении батискафа в Хургаде погибла семейная пара врачей из Татарстана - РИА Новости, 27.03.2025
При крушении батискафа в Хургаде погибла семейная пара врачей из Татарстана
Семейная пара врачей Валиуллиных из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте, двое их детей находятся в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:26:00+03:00
2025-03-27T17:26:00+03:00
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КАЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. Семейная пара врачей Валиуллиных из Татарстана погибла при крушении батискафа в Египте, двое их детей находятся в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.Ранее в соцсетях появилась информация, что Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте с дочками, родители погибли при крушении батискафа."(В Египте погибли - ред.) два человека, муж и жена Валиуллины из Уруссу. Двое их детей находятся в больнице", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать эту информацию.Он уточнил, что минздрав Татарстана будет поддерживать связь с родственниками погибших.Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым педиатром, ее супруг Равиль - анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека были развезены по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007737352.html
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хургада, в мире, россия, республика татарстан (татарстан), египет
Хургада, В мире, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Египет
При крушении батискафа в Хургаде погибла семейная пара врачей из Татарстана
Семья врачей Валиуллиных из Татарстана погибла при крушении батискафа в Хургаде