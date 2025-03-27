https://ria.ru/20250327/khurgada-2007737352.html

Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде

Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде

В распоряжение РИА Новости попал полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:02:00+03:00

2025-03-27T17:02:00+03:00

2025-03-27T22:14:00+03:00

хургада

россия

индия

в мире

египет

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КАИР, 27 мар — РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попал полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде.Многие фамилии в списке повторяются, в нем пять Гордеевых (Gordeev/a), четыре Валиуллиных (Valiullin/a), четыре Болдыревых (Boldyrev/a), четыре Боровковых (Borovkov/a).Генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Шесть россиян погибли, среди жертв двое несовершеннолетних.В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html

хургада

россия

индия

египет

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хургада, россия, индия, в мире, египет