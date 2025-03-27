https://ria.ru/20250327/khurgada-2007737352.html
Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде
Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде
В распоряжение РИА Новости попал полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:02:00+03:00
2025-03-27T17:02:00+03:00
2025-03-27T22:14:00+03:00
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попал полный список из 45 россиян, находившихся на потерпевшем крушение батискафе в египетской Хургаде.Многие фамилии в списке повторяются, в нем пять Гордеевых (Gordeev/a), четыре Валиуллиных (Valiullin/a), четыре Болдыревых (Boldyrev/a), четыре Боровковых (Borovkov/a).Генконсульство РФ сообщило, что прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья египетской Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Шесть россиян погибли, среди жертв двое несовершеннолетних.В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007735600.html
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хургада, россия, индия, в мире, египет
Хургада, Россия, Индия, В мире, Египет
Опубликован полный список россиян, находившихся на батискафе в Хургаде
Опубликован полный список из 45 россиян, находившихся на батискафе в Хургаде