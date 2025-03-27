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Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
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16:49 27.03.2025 (обновлено: 16:58 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007733934.html
Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде
Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025
Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде
В распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных в египетской Хургаде после крушения батискафа, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от 2 до 15... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:49:00+03:00
2025-03-27T16:58:00+03:00
хургада
египет
индия
россия
в мире
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных в египетской Хургаде после крушения батискафа, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от 2 до 15 лет.Всего в списке 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины (Valiullina), Марина Боровкова (Borovkova), Виталий и Ярослав Гордеевы (Gordeev), четыре человека с фамилией Болдырева (Boldyreva) – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007727810.html
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египет
индия
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хургада, египет, индия, россия, в мире
Хургада, Египет, Индия, Россия, В мире
Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде

Опубликован список имен госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных в египетской Хургаде после крушения батискафа, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от 2 до 15 лет.
Всего в списке 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.
В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины (Valiullina), Марина Боровкова (Borovkova), Виталий и Ярослав Гордеевы (Gordeev), четыре человека с фамилией Болдырева (Boldyreva) – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Источник рассказал о травмах россиян, пострадавших в Хургаде
Вчера, 16:29
 
ХургадаЕгипетИндияРоссияВ мире
 
 
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