https://ria.ru/20250327/khurgada-2007733934.html

Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде

Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде - РИА Новости, 27.03.2025

Опубликован список госпитализированных после крушения батискафа в Хургаде

В распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных в египетской Хургаде после крушения батискафа, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от 2 до 15... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:49:00+03:00

2025-03-27T16:49:00+03:00

2025-03-27T16:58:00+03:00

хургада

египет

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КАИР, 27 мар - РИА Новости. В распоряжение РИА Новости попал список госпитализированных в египетской Хургаде после крушения батискафа, в нем 14 россиян, в том числе семь детей от 2 до 15 лет.Всего в списке 21 человек. Среди госпитализированных также трое граждан Египта, трое граждан Индии и один неопознанный мужчина.В числе госпитализированных россиян Наиля и Лиана Валиуллины (Valiullina), Марина Боровкова (Borovkova), Виталий и Ярослав Гордеевы (Gordeev), четыре человека с фамилией Болдырева (Boldyreva) – Андрей, Мирослав, Ариана и Екатерина.

https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007727810.html

хургада

египет

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хургада, египет, индия, россия, в мире