https://ria.ru/20250327/khurgada-2007725608.html

При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек

При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек - РИА Новости, 27.03.2025

При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек

В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:20:00+03:00

2025-03-27T16:20:00+03:00

2025-03-27T16:39:00+03:00

хургада

в мире

египет

россия

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674336_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_c57c4fd16c89e097b8ab0c98cc42b063.jpg

КАИР, 27 мар - РИА Новости. В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи."Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007722181.html

хургада

египет

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хургада, в мире, египет, россия, индия