https://ria.ru/20250327/khurgada-2007725608.html
При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек
При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек - РИА Новости, 27.03.2025
При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек
В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:20:00+03:00
2025-03-27T16:20:00+03:00
2025-03-27T16:39:00+03:00
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КАИР, 27 мар - РИА Новости. В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи."Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007722181.html
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хургада, в мире, египет, россия, индия
Хургада, В мире, Египет, Россия, Индия
При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек
При крушении батискафа в Хургаде пострадал 21 человек, в том числе 14 россиян