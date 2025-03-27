https://ria.ru/20250327/khurgada-2007684025.html

В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие

В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие - РИА Новости, 27.03.2025

В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие

Прогулочный батискаф, на котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение около побережья египетской Хургады, есть погибшие, сообщило генконсульство РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:17:00+03:00

2025-03-27T14:17:00+03:00

2025-03-27T16:16:00+03:00

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КАИР, 27 мар — РИА Новости. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение около побережья египетской Хургады, есть погибшие, сообщило генконсульство в Telegram-канале."Двадцать седьмого марта около 10:00 на расстоянии километра от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они — российские граждане, туристы компании "Библио-Глобус", — говорится в заявлении.На судне проводилась регулярная подводная экскурсия с осмотром кораллового рифа."По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", — уточнили в диппредставительстве. Позже источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что погибли шесть человек, из них пятеро иностранцев и один египтянин. По информации генконсульства, 38 россиян спасены, из них 14 госпитализировали, пять человек погибло. Судьба остальных пока неизвестна. Поисково-спасательная операция завершена, рассказал агентству источник в спасательных службах.

https://ria.ru/20250228/proisshestviya-2002163924.html

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