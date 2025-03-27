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В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие - РИА Новости, 27.03.2025
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14:17 27.03.2025 (обновлено: 16:16 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007684025.html
В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие
В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие - РИА Новости, 27.03.2025
В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение около побережья египетской Хургады, есть погибшие, сообщило генконсульство РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:17:00+03:00
2025-03-27T16:16:00+03:00
египет
в мире
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение около побережья египетской Хургады, есть погибшие, сообщило генконсульство в Telegram-канале.&quot;Двадцать седьмого марта около 10:00 на расстоянии километра от берега произошла авария прогулочного батискафа &quot;Синдбад&quot;, принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они — российские граждане, туристы компании &quot;Библио-Глобус&quot;, — говорится в заявлении.На судне проводилась регулярная подводная экскурсия с осмотром кораллового рифа."По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", — уточнили в диппредставительстве. Позже источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что погибли шесть человек, из них пятеро иностранцев и один египтянин. По информации генконсульства, 38 россиян спасены, из них 14 госпитализировали, пять человек погибло. Судьба остальных пока неизвестна. Поисково-спасательная операция завершена, рассказал агентству источник в спасательных службах.
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египет, в мире, россия
Египет, В мире, Россия
В Египте батискаф с россиянами потерпел крушение, есть погибшие

В Хургаде батискаф с 45 россиянами потерпел аварию, четыре человека погибли

© Фото : РИА НовостиМесто крушения батискафа у берегов Египта
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : РИА Новости
Место крушения батискафа у берегов Египта
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КАИР, 27 мар — РИА Новости. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 российских туристов, потерпел крушение около побережья египетской Хургады, есть погибшие, сообщило генконсульство в Telegram-канале.
«

"Двадцать седьмого марта около 10:00 на расстоянии километра от берега произошла авария прогулочного батискафа "Синдбад", принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они — российские граждане, туристы компании "Библио-Глобус", — говорится в заявлении.

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
На судне проводилась регулярная подводная экскурсия с осмотром кораллового рифа.
"По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется", — уточнили в диппредставительстве.
© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад"
Позже источник в управлении скорой помощи Египта сообщил РИА Новости, что погибли шесть человек, из них пятеро иностранцев и один египтянин.
По информации генконсульства, 38 россиян спасены, из них 14 госпитализировали, пять человек погибло. Судьба остальных пока неизвестна.
Поисково-спасательная операция завершена, рассказал агентству источник в спасательных службах.
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