https://ria.ru/20250327/khimki-2007809532.html

Администрация Химок будет сотрудничать с ассоциацией ветеранов СВО

Администрация Химок будет сотрудничать с ассоциацией ветеранов СВО - РИА Новости, 27.03.2025

Администрация Химок будет сотрудничать с ассоциацией ветеранов СВО

Глава городского округа Химки Елена Землякова и исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО в Московской области Наталья Нестерова подписали соглашение о... РИА Новости, 27.03.2025

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2025-03-27T22:01:00+03:00

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московская область (подмосковье)

александр александров

общество

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова и исполнительный директор ассоциации ветеранов СВО в Московской области Наталья Нестерова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В торжественной церемонии приняли участие руководитель химкинского отделения ветеранов СВО Александр Александров, представители "Союза ветеранов боевых действий", бойцы СВО, участники ассоциации, фронтовые артисты. В числе гостей — представители химкинских предприятий, которые стали участниками ассоциации ветеранов СВО. Подписание соглашения — новый этап общей работы по оказанию помощи и поддержки бойцов и их семей в Химках. Основные направления — социальная адаптация, медицинская реабилитация, психологическая помощь, трудоустройство ветеранов, меры поддержки жен, матерей, детей участников СВО. "Ребятам, которые сейчас возвращаются, нужна наша помощь. И все вместе мы сможем эту помощь оказать. Я благодарю всех, кто вместе с нами помогает бойцам реабилитироваться, кто поддерживает нашу деятельность", — отметила Нестерова, ее слова привели в пресс-службе. В зале присутствовали бойцы СВО, которые уже вернулись из зоны боевых действий, трудоустроились, живут и работают в Химках. Они знают, как важно поддерживать друг друга. "Соглашение о сотрудничестве — не просто документ, это искреннее проявление нашей глубочайшей благодарности и уважения к тем, кто с честью выполняет свой долг, защищая интересы нашей Родины. Мы преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью и героизмом", — отметила Землякова. В состав участников ассоциации ветеранов СВО сразу же вступили химкинские предприятия, которые выразили желание помогать фронту и семьям бойцов. В Химках запущена большая патриотическая программа "Успех V единстве поколений". Проведено свыше 1000 мероприятий. Химкинские школьники написали более 20 тысяч писем со словами поддержки военнослужащим. Из города собрали и отправили более 500 тонн гуманитарных грузов.

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), александр александров, общество, химки (городской округ в московской области)