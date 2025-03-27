https://ria.ru/20250327/katar-2007654534.html

Россия передала Украине пятеро детей при посредничестве Катара

Россия передала Украине пятеро детей при посредничестве Катара - РИА Новости, 27.03.2025

Россия передала Украине пятеро детей при посредничестве Катара

Россия при посредничестве Катара передала Украине пять детей в рамках процесса воссоединения семей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:39:00+03:00

2025-03-27T12:39:00+03:00

2025-03-27T13:32:00+03:00

в мире

мария львова-белова

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия при посредничестве Катара передала Украине пять детей в рамках процесса воссоединения семей, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло в четверг в посольстве Катара в Москве.Посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что власти в Дохе уделяют особое внимание этому гуманитарному процессу.Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой также присутствовали на мероприятии.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1986015253.html

россия

катар

украина

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2025

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в мире, мария львова-белова, россия, катар, украина