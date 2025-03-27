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Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады - РИА Новости, 27.03.2025
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22:18 27.03.2025 (обновлено: 22:48 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kanada-2007811311.html
Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады
Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады - РИА Новости, 27.03.2025
Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады
Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:18:00+03:00
2025-03-27T22:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась, заявил премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции.&quot;Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше&quot;, — отметил он. Премьер подчеркнул, что Оттава сократит экономическую зависимость от американского рынка и переориентирует свою торговлю на другие регионы мира.По его словам, правительство уже приступило к выстраиванию независимых цепочек поставок внутри страны. "Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов", — сказал Карни."Сегодня мы также обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа", — добавил канадский лидер.Карни сообщил, что в накануне вечером хозяин Белого дома лично вышел на связь, чтобы договориться о телефонном разговоре. "Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших рабочих и построить сильную экономику", — отметил премьер.США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Этот же инструмент применили и против продукции из Китая, повысив ставку на нее до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
https://ria.ru/20250327/ssha-2007812202.html
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сша, канада, оттава, марк карни
США, Канада, Оттава, Марк Карни
Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады

Премьер Канады Карни: экономика будет перестроена с учетом политики Трампа

© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась, заявил премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции.
«

"Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше", — отметил он.

Премьер подчеркнул, что Оттава сократит экономическую зависимость от американского рынка и переориентирует свою торговлю на другие регионы мира.
По его словам, правительство уже приступило к выстраиванию независимых цепочек поставок внутри страны.
"Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов", — сказал Карни.
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"Сегодня мы также обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа", — добавил канадский лидер.
Карни сообщил, что в накануне вечером хозяин Белого дома лично вышел на связь, чтобы договориться о телефонном разговоре.
"Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших рабочих и построить сильную экономику", — отметил премьер.
США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Этот же инструмент применили и против продукции из Китая, повысив ставку на нее до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
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