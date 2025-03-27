https://ria.ru/20250327/kanada-2007811311.html

Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады

Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады - РИА Новости, 27.03.2025

Эпоха прежних отношений с США закончилась, заявил премьер Канады

Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:18:00+03:00

2025-03-27T22:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась, заявил премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции."Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше", — отметил он. Премьер подчеркнул, что Оттава сократит экономическую зависимость от американского рынка и переориентирует свою торговлю на другие регионы мира.По его словам, правительство уже приступило к выстраиванию независимых цепочек поставок внутри страны. "Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов", — сказал Карни."Сегодня мы также обязались разработать аналогичные стратегии в других секторах, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента Трампа", — добавил канадский лидер.Карни сообщил, что в накануне вечером хозяин Белого дома лично вышел на связь, чтобы договориться о телефонном разговоре. "Я ценю эту возможность обсудить, как мы можем защитить наших рабочих и построить сильную экономику", — отметил премьер.США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Этот же инструмент применили и против продукции из Китая, повысив ставку на нее до 20 процентов. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза и намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.

https://ria.ru/20250327/ssha-2007812202.html

https://ria.ru/20250321/kanada-2006405101.html

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канада

оттава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, канада, оттава, марк карни