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В Калининграде отстранили от служения священника, ударившего женщину ногой - РИА Новости, 27.03.2025
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15:15 27.03.2025 (обновлено: 15:16 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/kaliningrad-2007706921.html
В Калининграде отстранили от служения священника, ударившего женщину ногой
В Калининграде отстранили от служения священника, ударившего женщину ногой - РИА Новости, 27.03.2025
В Калининграде отстранили от служения священника, ударившего женщину ногой
Иерей Игорь Дюкарев, ударивший свою соседку ногой в живот за громкий смех, отстранен от священнослужения в храме святого князя Александра Невского в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:15:00+03:00
2025-03-27T15:16:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Иерей Игорь Дюкарев, ударивший свою соседку ногой в живот за громкий смех, отстранен от священнослужения в храме святого князя Александра Невского в Калининграде, сообщили РИА Новости в Калининградской епархии. Ранее в Telegram-канале "Калининград с огоньком" появилась информация о том, что местная жительница и ее сын ворвались к соседке в квартиру из-за того, что она с подругой громко смеялась в вечернее время, в процессе перепалки мужчина ударил одну из девушек ногой в живот, соответствующее видео размещено в канале. По его данным, мужчина является священником Калининградской епархии. "Фигурирующий на видео человек действительно является священнослужителем Игорем Дюкаревым. Считаем, что такое поведение со стороны священнослужителя недопустимо. На данный момент иерей Игорь отстранен от священнослужения. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его наказании за содеянное", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской епархии.
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде отстранили от служения священника, ударившего женщину ногой

В Калининграде отстранили от служения иерея, ударившего соседку ногой в живот

© AP Photo / Gerald HerbertСвященник
Священник - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Священник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Иерей Игорь Дюкарев, ударивший свою соседку ногой в живот за громкий смех, отстранен от священнослужения в храме святого князя Александра Невского в Калининграде, сообщили РИА Новости в Калининградской епархии.
Ранее в Telegram-канале "Калининград с огоньком" появилась информация о том, что местная жительница и ее сын ворвались к соседке в квартиру из-за того, что она с подругой громко смеялась в вечернее время, в процессе перепалки мужчина ударил одну из девушек ногой в живот, соответствующее видео размещено в канале. По его данным, мужчина является священником Калининградской епархии.
"Фигурирующий на видео человек действительно является священнослужителем Игорем Дюкаревым. Считаем, что такое поведение со стороны священнослужителя недопустимо. На данный момент иерей Игорь отстранен от священнослужения. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его наказании за содеянное", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской епархии.
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