https://ria.ru/20250327/kadry-2007615463.html

В Татарстане обновят около 50 центров занятости по нацпроекту "Кадры"

В Татарстане обновят около 50 центров занятости по нацпроекту "Кадры" - РИА Новости, 27.03.2025

В Татарстане обновят около 50 центров занятости по нацпроекту "Кадры"

В рамках национального проекта "Кадры" 49 центров занятости населения Татарстана будут модернизированы в 2025 году, сообщили РИА Новости в министерстве труда,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:15:00+03:00

2025-03-27T09:15:00+03:00

2025-03-27T09:15:00+03:00

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 27 мар - РИА Новости. В рамках национального проекта "Кадры" 49 центров занятости населения Татарстана будут модернизированы в 2025 году, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и соцзащиты республики. "В 2025 году в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры" в республике проходит комплексная модернизация органов службы занятости и создание в каждом муниципальном образовании кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели получают комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций", - говорится в сообщении. Реализация проекта позволит обеспечить соответствие службы занятости постоянно меняющимся требованиям рынка труда, включая прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, обеспечение возможности переобучения и профессионального обучения, а также создание карьерных траекторий для работников и специалистов. Всего на модернизацию службы занятости республики предоставлена субсидия в размере 833,6 миллиона рублей, из них средства бюджета Российской Федерации - 658,6 миллиона рублей, Татарстана - 175 миллионов рублей. В 49 центрах занятости населения Татарстана будут проведены ремонтные работы с приведением их к единому стилю и оснащением мебелью и оборудованием для их эффективного функционирования. В настоящее время проводятся аукционные процедуры, подача заявок и определение поставщика завершены. Замминистра труда, занятости и соцзащиты Татарстана Клара Тазетдинова отметила, что сегодня служба занятости перешла от оказания госуслуг по заявительному принципу к оказанию мер поддержки без него. Соискателю или работодателю предлагается сразу определенный пакет услуг и мер поддержки, ориентированный прежде всего на его индивидуальные желания и потребности. Например, соискателю консультант может предложить не только определенную вакансию, но и при необходимости - профориентацию и профессиональное обучение. Работодателю могут предложить разместить его видеопрезентацию в транспорте, в местах скопления людей, анализ конкурентных преимуществ представленных вакансий, консультации по правовым вопросам. "По сути, в рамках реализации национального проекта "Кадры" и федерального проекта "Управление рынком труда" внедряется принцип индивидуального подхода к каждому получателю услуг органов службы занятости", - подчеркнула замминистра, добавив, что сегодня служба занятости уже готова предложить 33 сервиса для граждан и порядка 27 - для работодателей. Тазетдинова отметила также, что модернизация службы занятости несет проактивный метод работы, в частности, с участниками СВО. Специалисты не ждут, когда участник СВО придет в центр занятости, а, получая сведения о его возвращении, уже готовы выйти с ним на связь, предложить помощь, сделать анализ его нуждаемости в трудоустройстве и обучении. При этом служба занятости активно взаимодействует с другими органами, например, с фондом "Защитники Отечества". Планируется, что такой метод будет внедрен и в работу с выпускниками. "То есть, мы говорим о том, что в рамках реализации национального проекта "Кадры" к началу, скажем, 2026 года все центры занятости республики будут работать под одинаковым брендом, все комплексы оказания услуг будут стандартизированы", - сказала Тазетдинова.

https://ria.ru/20250326/kazanforum-2007557977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60