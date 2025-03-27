Рейтинг@Mail.ru
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/japonija-2007598171.html
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США - РИА Новости, 27.03.2025
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США
Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:55:00+03:00
2025-03-27T04:55:00+03:00
сша
япония
сигэру исиба
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран. При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе. "Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр. Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html
https://ria.ru/20250316/ekspert-2005299245.html
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, япония, сигэру исиба, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Япония, Сигэру Исиба, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США

Исиба: Япония может рассмотреть ответные меры на введение США пошлин на авто

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта, 17:32
"После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран.
При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе.
"Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр.
Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа.
В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Эксперт рассказал о последствиях введения Трампом пошлин на другие страны
16 марта, 11:21
 
СШАЯпонияСигэру ИсибаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала