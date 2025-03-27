https://ria.ru/20250327/japonija-2007598171.html

Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США

Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США - РИА Новости, 27.03.2025

Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США

Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:55:00+03:00

2025-03-27T04:55:00+03:00

2025-03-27T04:55:00+03:00

сша

япония

сигэру исиба

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран. При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе. "Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр. Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html

https://ria.ru/20250316/ekspert-2005299245.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, япония, сигэру исиба, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире