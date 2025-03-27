https://ria.ru/20250327/japonija-2007598171.html
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США - РИА Новости, 27.03.2025
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США
Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:55:00+03:00
2025-03-27T04:55:00+03:00
2025-03-27T04:55:00+03:00
сша
япония
сигэру исиба
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран. При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе. "Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр. Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа. В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html
https://ria.ru/20250316/ekspert-2005299245.html
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, япония, сигэру исиба, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Япония, Сигэру Исиба, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Япония может рассмотреть ответные меры на пошлины на автомобили из США
Исиба: Япония может рассмотреть ответные меры на введение США пошлин на авто
ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Япония может рассмотреть "соответствующие меры" в ответ на введение 25-процентных пошлин на автомобили, произведенные за пределами США, заявил на слушаниях в парламенте японский премьер Сигэру Исиба.
Президент США Дональд Трамп
ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
"После объявления сегодня (о пошлинах на автомобили, не произведенные в США – ред.) я также считаю, что необходимо думать о соответствующих мерах. Само собой разумеется, что будут рассматриваться различные варианты", - сказал Исиба
, отвечая на вопрос депутата от оппозиции о том, будет ли Япония
рассматривать ответные меры в отношении США по примеру других стран.
При этом Исиба заявил, что Япония как основной инвестор в США, создающий рабочие места и выплачивающий самые высокие зарплаты, продолжит работу с американским правительством, и заверил, что понимание американской стороны заметно продвинулось в этом вопросе.
"Но при этом мы рассматриваем различные варианты мер. Как вариант выбора это (введение ответных пошлин или мер со стороны Японии – ред.) существует", - сказал премьер-министр.
Депутат от оппозиции также отметила, что повышение пошлин на японские автомобили с нынешних 2,5% до 25%, по ее мнению, является нарушением внешнеторговой конвенции, заключенной между США и Японией во время первого президентского срока Дональда Трампа.
В настоящее время пошлины на японские автомобили в США составляют 2,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.