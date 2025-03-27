https://ria.ru/20250327/izrail-2007596917.html

Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ

Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2025

Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ

Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб в результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа, передает... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:12:00+03:00

2025-03-27T04:12:00+03:00

2025-03-27T06:43:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб в результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа, передает агентство Reuters. "Аль-Кануа погиб, когда по его палатке был нанесен удар в Джебалии", - передает агентство со ссылкой на телеканал Al-Aqsa. Согласно медицинским источникам, в результате этого удара также пострадали несколько человек. Ранее член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.

https://ria.ru/20250324/khamas-2006991017.html

https://ria.ru/20250325/izrail-2007185536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году