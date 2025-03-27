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Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2025
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04:12 27.03.2025 (обновлено: 06:43 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/izrail-2007596917.html
Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ
Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2025
Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ
Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб в результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа, передает... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T04:12:00+03:00
2025-03-27T06:43:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб в результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа, передает агентство Reuters. "Аль-Кануа погиб, когда по его палатке был нанесен удар в Джебалии", - передает агентство со ссылкой на телеканал Al-Aqsa. Согласно медицинским источникам, в результате этого удара также пострадали несколько человек. Ранее член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250324/khamas-2006991017.html
https://ria.ru/20250325/izrail-2007185536.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ

Reuters: представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб при израильском ударе

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб в результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа, передает агентство Reuters.
"Аль-Кануа погиб, когда по его палатке был нанесен удар в Джебалии", - передает агентство со ссылкой на телеканал Al-Aqsa.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Израиль заявил о ликвидации замглавы правительства ХАМАС
24 марта, 16:11
Согласно медицинским источникам, в результате этого удара также пострадали несколько человек.
Ранее член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Израиль разработал планы по захвату Газы для разгрома ХАМАС, пишет FT
25 марта, 13:58
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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