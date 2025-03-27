Представитель ХАМАС погиб при израильском ударе, пишут СМИ
Reuters: представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб при израильском ударе
© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Представитель палестинского движения ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа погиб в результате израильского удара в городе Джебалия на севере сектора Газа, передает агентство Reuters.
"Аль-Кануа погиб, когда по его палатке был нанесен удар в Джебалии", - передает агентство со ссылкой на телеканал Al-Aqsa.
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Согласно медицинским источникам, в результате этого удара также пострадали несколько человек.
Ранее член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Хан-Юнис в секторе Газа.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.