https://ria.ru/20250327/ivanov-2007599168.html

Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов

Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов - РИА Новости, 27.03.2025

Бывшая жена экс-замминистра обороны попросила снять арест с ее счетов

Бывшая супруга экс-замминистра обороны России Тимура Иванова просила суд снять арест с ее банковских счетов, наложенный в рамках дела о получении взяток в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:17:00+03:00

2025-03-27T05:17:00+03:00

2025-03-27T05:17:00+03:00

происшествия

тимур иванов

светлана захарова

сергей бородин

московский городской суд

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Бывшая супруга экс-замминистра обороны России Тимура Иванова просила суд снять арест с ее банковских счетов, наложенный в рамках дела о получении взяток в отношении ее бывшего мужа, поскольку на ее иждивении находятся четверо детей, говорится в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Светлана Захарова и Тимур Иванов состояли в браке с 2010 года. После ареста Иванова в апреле 2024 года по делу о получении взяток было арестовано его имущество и счета, а также близкого круга лиц, как "полученное в результате преступной деятельности". Среди арестованного имущества указан особняк в Чистом переулке в центре Москвы, оформленный на ООО "Дворянское гнездо", земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи "квадратов" и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, а также большое количество земельных участков общей площадью около 14 гектаров. Помимо недвижимого имущества, обеспечительные меры наложены на 37 транспортных средств, включая коллекцию ретроавтомобилей, в частности Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948-го, а также Chevrolet 1941 года и "Москвич-412" 1969-го. Есть и двухколесный транспорт: 12 мотоциклов, включая пять Harley Davidson; один мотороллер с мотоколяской. Также арестован катер открытого типа для рыбалки. Кроме того, в рамках дела арестованы денежные средства, хранящиеся на 43 счетах в российских банках. По делу были арестованы и счета его бывшей супруги Светланы Захаровой. Ее адвокат настаивал в суде на снятии ареста со счетов, поскольку брак между Захаровой и Ивановым был расторгнут летом 2022 года, задолго до расторжения брака они стали проживать раздельно, совместного хозяйства не ведут, поэтому Захарова не является лицом, которое может нести ответственность за действия Иванова, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Вынесенное судом постановление нарушает права Захаровой и находящихся на ее иждивении четверых детей, для содержания которых необходимы подвергнутые аресту денежные средства", – указывал адвокат в жалобе на постановление об аресте денежных средств. Однако суд отказался снять арест, адвокаты обжаловали решение в вышестоящей инстанции. Помимо этого, в рамках уголовного дела наложен арест на 300-метровую квартире в районе Арбат, где зарегистрирована Захарова. Кадастровая стоимость недвижимости колеблется в районе 116 миллионов, а рыночная превышает 500 миллионов рублей. В конце апреля прошлого года суд отправил Иванова в СИЗО по делу о получении взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Вместе с ним по делу проходят предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин. Мосгорсуд 24 марта приступил к рассмотрению другого уголовного дела в отношении Иванова - о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов в обход санкций для Керченской переправы. Вторым фигурантом стал его бывший подчиненный Антон Филатов. Изначально суд приступил к рассмотрению дела в открытом режиме. После оглашения обвинительного заключения фигурантам дали возможность высказаться, оба вину не признали. Во время выступления Филатова прокурор прервал его речь, когда тот заявил, что в обвинительном заключении имеются фактические ошибки изложенных обстоятельств. Гособвинитель счел, что Филатов разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Защита же назвала эту информацию открытой для всех и указала, что прокурор в обвинительном заключении сам упоминал об этом. Тем не менее, судья прислушался к стороне обвинения и закрыл процесс. Дело о получении взяток, в рамках которого и было арестовано имущество Иванова и его близких лиц, пока до суда не дошло.

https://ria.ru/20250310/mosgorsud-2003985943.html

https://ria.ru/20241002/schet-1975945725.html

https://ria.ru/20250205/popov-1997453289.html

https://ria.ru/20250227/blinovskaya-2001999378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, светлана захарова, сергей бородин, московский городской суд