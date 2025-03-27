https://ria.ru/20250327/isaevich-2007756127.html
Исаевич: Корпорация МСП планирует нарастить объемы поддержки бизнеса
Исаевич: Корпорация МСП планирует нарастить объемы поддержки бизнеса - РИА Новости, 27.03.2025
Исаевич: Корпорация МСП планирует нарастить объемы поддержки бизнеса
Более 5 триллионов рублей сможет привлечь малый и средний бизнес до 2030 года за счет программ господдержки, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:54:00+03:00
2025-03-27T17:54:00+03:00
2025-03-27T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 5 триллионов рублей сможет привлечь малый и средний бизнес до 2030 года за счет программ господдержки, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме. "До 2030 года у нас в планах предусмотрен целый ряд отраслевых программ для развития сектора МСП. Их реализация позволит бизнесу привлечь более 5 триллионов рублей, половина из которых будет направлена на реальный сектор, формирующий экономику предложения", - сказал Исаевич. Он подчеркнул, что Корпорация МСП планирует не только сохранить темп поддержки бизнеса, но и прирасти новыми инструментами развития. В фокусе будут приоритетные отрасли, а также малые города. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
https://ria.ru/20250327/isaevich-2007755149.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП
Исаевич: Корпорация МСП планирует нарастить объемы поддержки бизнеса
Исаевич: МСБ сможет привлечь более 5 трлн рублей господдержки до 2030 года
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 5 триллионов рублей сможет привлечь малый и средний бизнес до 2030 года за счет программ господдержки, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме.
"До 2030 года у нас в планах предусмотрен целый ряд отраслевых программ для развития сектора МСП. Их реализация позволит бизнесу привлечь более 5 триллионов рублей, половина из которых будет направлена на реальный сектор, формирующий экономику предложения", - сказал Исаевич.
Он подчеркнул, что Корпорация МСП планирует не только сохранить темп поддержки бизнеса, но и прирасти новыми инструментами развития. В фокусе будут приоритетные отрасли, а также малые города.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.