https://ria.ru/20250327/isaevich-2007755149.html
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам - РИА Новости, 27.03.2025
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам
Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:53:00+03:00
2025-03-27T17:53:00+03:00
2025-03-27T17:53:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878301745_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_7eaaa580c8d1436de3d72c7d64727db9.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме. "Многие регионы, особенно в Арктике, уделяют особое внимание развитию своих брендов. Они закладывают в них свою уникальность и самобытность", – сказал Исаевич. Еще он отметил активность местных предпринимателей по использованию мер господдержки для старта и развития бизнеса. По его словам, каждый четвертый предприниматель в Арктике в 2024 году использовал различные меры господдержки. "В 2024 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, получили более 4,4 тысячи малых и средних предприятий арктических регионов на общую сумму почти 54,4 миллиарда рублей. Более 18,4 миллиарда рублей было получено под наши "зонтичные" поручительства", – сказал Исаевич. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
https://ria.ru/20250327/isaevich-2007752688.html
https://ria.ru/20250324/magadan-2006976585.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878301745_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_2919ffaff4a9a3fca47c8e2517086d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам
Исаевич: предприниматели регионов Арктики особое внимание уделяют своим брендам
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме.
"Многие регионы, особенно в Арктике, уделяют особое внимание развитию своих брендов. Они закладывают в них свою уникальность и самобытность", – сказал Исаевич.
Еще он отметил активность местных предпринимателей по использованию мер господдержки для старта и развития бизнеса. По его словам, каждый четвертый предприниматель в Арктике в 2024 году использовал различные меры господдержки.
"В 2024 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, получили более 4,4 тысячи малых и средних предприятий арктических регионов на общую сумму почти 54,4 миллиарда рублей. Более 18,4 миллиарда рублей было получено под наши "зонтичные" поручительства", – сказал Исаевич.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.