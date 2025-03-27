https://ria.ru/20250327/isaevich-2007755149.html

Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам

Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам - РИА Новости, 27.03.2025

Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам

Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме. "Многие регионы, особенно в Арктике, уделяют особое внимание развитию своих брендов. Они закладывают в них свою уникальность и самобытность", – сказал Исаевич. Еще он отметил активность местных предпринимателей по использованию мер господдержки для старта и развития бизнеса. По его словам, каждый четвертый предприниматель в Арктике в 2024 году использовал различные меры господдержки. "В 2024 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, получили более 4,4 тысячи малых и средних предприятий арктических регионов на общую сумму почти 54,4 миллиарда рублей. Более 18,4 миллиарда рублей было получено под наши "зонтичные" поручительства", – сказал Исаевич. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

https://ria.ru/20250327/isaevich-2007752688.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич