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Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам - РИА Новости, 27.03.2025
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Твой бизнес
 
17:53 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/isaevich-2007755149.html
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам - РИА Новости, 27.03.2025
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам
Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:53:00+03:00
2025-03-27T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме. "Многие регионы, особенно в Арктике, уделяют особое внимание развитию своих брендов. Они закладывают в них свою уникальность и самобытность", – сказал Исаевич. Еще он отметил активность местных предпринимателей по использованию мер господдержки для старта и развития бизнеса. По его словам, каждый четвертый предприниматель в Арктике в 2024 году использовал различные меры господдержки. "В 2024 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, получили более 4,4 тысячи малых и средних предприятий арктических регионов на общую сумму почти 54,4 миллиарда рублей. Более 18,4 миллиарда рублей было получено под наши "зонтичные" поручительства", – сказал Исаевич. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
https://ria.ru/20250327/isaevich-2007752688.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Исаевич: бизнесмены Арктики особое внимание уделяют своим брендам

Исаевич: предприниматели регионов Арктики особое внимание уделяют своим брендам

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
 Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предприниматели, работающие на территории арктических регионов, особое внимание уделяют своим брендам, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме.
"Многие регионы, особенно в Арктике, уделяют особое внимание развитию своих брендов. Они закладывают в них свою уникальность и самобытность", – сказал Исаевич.
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч
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Еще он отметил активность местных предпринимателей по использованию мер господдержки для старта и развития бизнеса. По его словам, каждый четвертый предприниматель в Арктике в 2024 году использовал различные меры господдержки.
"В 2024 году финансовую поддержку в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, получили более 4,4 тысячи малых и средних предприятий арктических регионов на общую сумму почти 54,4 миллиарда рублей. Более 18,4 миллиарда рублей было получено под наши "зонтичные" поручительства", – сказал Исаевич.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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