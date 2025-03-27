https://ria.ru/20250327/isaevich-2007752688.html
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч - РИА Новости, 27.03.2025
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954563469_0:27:3046:1740_1920x0_80_0_0_7264ca290564e290f120d580d6942101.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме. "За прошлый год в Арктике появилось более 50 тысяч предпринимателей. На сегодняшний день общее количество субъектов МСП в регионе приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель превзошел допандемийный, когда был пик предпринимательства", – сказал Исаевич. По его словам, предприниматели в Арктике задействованы в различных сферах, в том числе – в IT и науке. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
https://ria.ru/20250324/magadan-2006976585.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954563469_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_7008090b291b95a5eb67d91b0592cbbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч
Исаевич: число субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме.
"За прошлый год в Арктике появилось более 50 тысяч предпринимателей. На сегодняшний день общее количество субъектов МСП в регионе приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель превзошел допандемийный, когда был пик предпринимательства", – сказал Исаевич.
По его словам, предприниматели в Арктике задействованы в различных сферах, в том числе – в IT и науке.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.