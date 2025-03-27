https://ria.ru/20250327/isaevich-2007752688.html

Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч

Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч - РИА Новости, 27.03.2025

Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:49:00+03:00

2025-03-27T17:49:00+03:00

2025-03-27T17:49:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

александр исаевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954563469_0:27:3046:1740_1920x0_80_0_0_7264ca290564e290f120d580d6942101.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме. "За прошлый год в Арктике появилось более 50 тысяч предпринимателей. На сегодняшний день общее количество субъектов МСП в регионе приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель превзошел допандемийный, когда был пик предпринимательства", – сказал Исаевич. По его словам, предприниматели в Арктике задействованы в различных сферах, в том числе – в IT и науке. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.

https://ria.ru/20250324/magadan-2006976585.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич