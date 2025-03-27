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Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч - РИА Новости, 27.03.2025
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Твой бизнес
 
17:49 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/isaevich-2007752688.html
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч - РИА Новости, 27.03.2025
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:49:00+03:00
2025-03-27T17:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме. "За прошлый год в Арктике появилось более 50 тысяч предпринимателей. На сегодняшний день общее количество субъектов МСП в регионе приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель превзошел допандемийный, когда был пик предпринимательства", – сказал Исаевич. По его словам, предприниматели в Арктике задействованы в различных сферах, в том числе – в IT и науке. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич
Количество субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч

Исаевич: число субъектов МСП в Арктике выросло до 300 тысяч

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущих свою деятельность в Арктике, достигло практически 300 тысяч, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на Международном арктическом форуме.
"За прошлый год в Арктике появилось более 50 тысяч предпринимателей. На сегодняшний день общее количество субъектов МСП в регионе приблизилось к 300 тысячам. Этот показатель превзошел допандемийный, когда был пик предпринимательства", – сказал Исаевич.
По его словам, предприниматели в Арктике задействованы в различных сферах, в том числе – в IT и науке.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" впервые проходит на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
Магадан - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Центр "Мой бизнес" обучил 740 магаданских предпринимателей
24 марта, 15:20
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКорпорация МСПАлександр Исаевич
 
 
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