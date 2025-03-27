https://ria.ru/20250327/iran-2007630460.html
Правительство поддержало ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Правительство поддержало ратификацию договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025
Правительство поддержало ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Правительство РФ поддерживает ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, следует из заключения кабмина. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T10:43:00+03:00
2025-03-27T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, следует из заключения кабмина. Законопроект о ратификации договора в четверг внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе.
https://ria.ru/20250314/iran-2004919749.html
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политика, россия, иран, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Иран, Владимир Путин, Госдума РФ
Правительство поддержало ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Правительство поддержало проект о ратификации договора о партнерстве с Ираном