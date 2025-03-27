https://ria.ru/20250327/iran-2007630460.html

Правительство поддержало ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Правительство поддержало ратификацию договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 27.03.2025

Правительство поддержало ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Правительство РФ поддерживает ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, следует из заключения кабмина. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:43:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, следует из заключения кабмина. Законопроект о ратификации договора в четверг внес в Госдуму президент России Владимир Путин. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе.

https://ria.ru/20250314/iran-2004919749.html

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политика, россия, иран, владимир путин, госдума рф