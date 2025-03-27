https://ria.ru/20250327/ipoteka-2007795324.html

Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой

Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой - РИА Новости, 27.03.2025

Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой

Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники оборонно-промышленного комплекса, напомнил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:25:00+03:00

2025-03-27T20:25:00+03:00

2025-03-27T20:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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мурманск

владимир путин

арктика

общество

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники оборонно-промышленного комплекса, напомнил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники специальной военной операции и сотрудники оборонно-промышленного комплекса", - заявил президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

https://ria.ru/20250327/putin-2007793844.html

россия

мурманск

арктика

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россия, мурманск, владимир путин, арктика, общество