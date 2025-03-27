https://ria.ru/20250327/ipoteka-2007795324.html
Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой
Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой - РИА Новости, 27.03.2025
Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой
Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники оборонно-промышленного комплекса, напомнил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:25:00+03:00
2025-03-27T20:25:00+03:00
2025-03-27T20:25:00+03:00
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники оборонно-промышленного комплекса, напомнил президент России Владимир Путин. Путин в четверг прилетел в Мурманск с рабочей поездкой. "Арктической ипотекой могут также воспользоваться участники специальной военной операции и сотрудники оборонно-промышленного комплекса", - заявил президент в ходе своего выступления на на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
https://ria.ru/20250327/putin-2007793844.html
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россия, мурманск, владимир путин, арктика, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мурманск, Владимир Путин, Арктика, Общество
Путин напомнил, кто может воспользоваться арктической ипотекой
Путин: арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники ОПК