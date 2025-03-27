https://ria.ru/20250327/initsiativa-2007656619.html

МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе

МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 27.03.2025

МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе

Москва и Вашингтон сейчас обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:46:00+03:00

2025-03-27T12:46:00+03:00

2025-03-27T13:13:00+03:00

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон сейчас обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(Москва и Вашингтон прорабатывают - ред.) новое соглашение, контуры которого сейчас обсуждаются", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)