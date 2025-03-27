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МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 27.03.2025
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12:46 27.03.2025 (обновлено: 13:13 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/initsiativa-2007656619.html
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 27.03.2025
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе
Москва и Вашингтон сейчас обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:46:00+03:00
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россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон сейчас обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(Москва и Вашингтон прорабатывают - ред.) новое соглашение, контуры которого сейчас обсуждаются", - сказала Захарова на брифинге.
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе

МИД: переговоры по черноморской инициативе идут в рамках нового соглашения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон сейчас обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"(Москва и Вашингтон прорабатывают - ред.) новое соглашение, контуры которого сейчас обсуждаются", - сказала Захарова на брифинге.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Рябков рассказал о реакции США на черноморскую инициативу
12:55
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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