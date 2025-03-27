https://ria.ru/20250327/initsiativa-2007656619.html
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе - РИА Новости, 27.03.2025
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе
Москва и Вашингтон сейчас обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:46:00+03:00
2025-03-27T12:46:00+03:00
2025-03-27T13:13:00+03:00
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон сейчас обсуждают контуры нового соглашения в рамках возобновления черноморской инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."(Москва и Вашингтон прорабатывают - ред.) новое соглашение, контуры которого сейчас обсуждаются", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД озвучил детали переговоров по черноморской инициативе
МИД: переговоры по черноморской инициативе идут в рамках нового соглашения