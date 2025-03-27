https://ria.ru/20250327/import-2007595979.html

Россия в феврале нарастила импорт китайского кофе

Россия в феврале нарастила импорт китайского кофе - РИА Новости, 27.03.2025

Россия в феврале нарастила импорт китайского кофе

Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое в годовом выражении, до двухлетнего минимума, а вот кофе - выросли впятеро, подсчитало РИА... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T04:03:00+03:00

2025-03-27T04:03:00+03:00

2025-03-27T04:03:00+03:00

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Поставки чая из Китая в Россию в феврале сократились почти вдвое в годовом выражении, до двухлетнего минимума, а вот кофе - выросли впятеро, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Так, по итогам февраля 2025 года Россия закупила китайского чая на 2,5 миллиона долларов – это стало минимумом с февраля 2023 года. В годовом выражении поставки снизились в 1,9 раза, а в месячном – в 1,8 раза. Больше всего в феврале Россия покупала у Китая зеленый чай упаковками объемом более 3 килограммов - на 1,7 миллиона долларов. Кроме того, импортировались черный чай упаковками свыше 3 килограммов (427 тысяч долларов) и до 3 килограммов (180,4 тысячи), а также зеленый чай в небольших упаковках (177,8 тысячи). При этом Россия за год впятеро нарастила импорт кофе из Китая - до 493 тысяч долларов. Однако в месячном выражении его закупки сократились на 19%. Главным образом закупались нежареные зерна, содержащие кофеин. Также Москва приобретала у Пекина некоторые виды специй: имбирь - на 1,3 миллиона долларов, перец - на 977 тысяч долларов. В китайском чайном экспорте за февраль Россия стала десятой, а больше всего чая Китай продавал в Марокко (13,8 миллиона долларов), Малайзию (6,4 миллиона), Гану (5,7 миллиона), Узбекистан (4,7 миллиона) и США (4,6 миллиона). В кофейном экспорте Россия заняла восьмое место, а в пятерку лидеров вошли Нидерланды (5,3 миллиона долларов), Германия (3,3 миллиона), Япония (1,6 миллиона), Южная Корея (865 тысяч) и Швеция (777 тысяч).

https://ria.ru/20250325/eksport-2007085372.html

https://ria.ru/20250102/keniya-1992284931.html

россия

китай

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, москва