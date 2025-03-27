https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html

Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул - РИА Новости, 27.03.2025

Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул

Российская сторона направила в адрес генсека ОБСЕ, а также глав исполнительных структур Организации официальные письма с требованием оказать на власти Молдавии... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:56:00+03:00

2025-03-27T23:56:00+03:00

2025-03-27T23:56:00+03:00

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ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Российская сторона направила в адрес генсека ОБСЕ, а также глав исполнительных структур Организации официальные письма с требованием оказать на власти Молдавии давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич. "Направляем официальные письма в адрес Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу и руководителей ее исполнительных структур, включая Директора бюро по демократическим институтам Марии Телалиан и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа, с требованием оказать на власти Молдовы давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Евгении Гуцул, а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинева как страны-участницы Организации", - говорится в комментарии Лукашевича, опубликованном в официальном Telegram-канале постпредства РФ при ОБСЕ."Рассчитываем на оперативную реакцию руководства Организации и ее профильных структур на наше обращение", - заключил дипломат. Он также подчеркнул, что Российская Федерация осуждает неприкрытое давление на получившее мандат от жителей Гагаузской автономии ее высшее должностное лицо. "Призываем Кишинев немедленно освободить Гуцул и впредь отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы. Власти Республики Молдова обязаны создать равные условия для всех политических сил страны с целью обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма", - отметил Лукашевич. По его словам, в этой связи вопрос был поднят на состоявшемся в четверг заседании постсовета с целью довести информацию о случившемся, а также истинных мотивах уголовного преследования лидера Гагаузии до представителей государств-участников Организации. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007653471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, россия, кишинев, александр лукашевич, евгения гуцул, феридун синирлиоглу, обсе, задержание главы гагаузии гуцул