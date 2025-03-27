Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
РФ потребовала от ОБСЕ повлиять на Молдавию и добиться от нее освобождения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 мар - РИА Новости. Российская сторона направила в адрес генсека ОБСЕ, а также глав исполнительных структур Организации официальные письма с требованием оказать на власти Молдавии давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«
"Направляем официальные письма в адрес Генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу и руководителей ее исполнительных структур, включая Директора бюро по демократическим институтам Марии Телалиан и Верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа, с требованием оказать на власти Молдовы давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Евгении Гуцул, а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинева как страны-участницы Организации", - говорится в комментарии Лукашевича, опубликованном в официальном Telegram-канале постпредства РФ при ОБСЕ.
В Москве проходит митинг в поддержку Гуцул
Вчера, 12:34
«
"Рассчитываем на оперативную реакцию руководства Организации и ее профильных структур на наше обращение", - заключил дипломат.
Он также подчеркнул, что Российская Федерация осуждает неприкрытое давление на получившее мандат от жителей Гагаузской автономии ее высшее должностное лицо. "Призываем Кишинев немедленно освободить Гуцул и впредь отказаться от репрессивных методов ведения политической борьбы. Власти Республики Молдова обязаны создать равные условия для всех политических сил страны с целью обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма", - отметил Лукашевич.
По его словам, в этой связи вопрос был поднят на состоявшемся в четверг заседании постсовета с целью довести информацию о случившемся, а также истинных мотивах уголовного преследования лидера Гагаузии до представителей государств-участников Организации.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.