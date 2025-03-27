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Гуцул заявила, что незаконные действия прокуроров будут обжалованы - РИА Новости, 27.03.2025
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18:41 27.03.2025 (обновлено: 18:42 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007772028.html
Гуцул заявила, что незаконные действия прокуроров будут обжалованы
Гуцул заявила, что незаконные действия прокуроров будут обжалованы - РИА Новости, 27.03.2025
Гуцул заявила, что незаконные действия прокуроров будут обжалованы
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что незаконные действия молдавских прокуроров будут обжалованы в международных инстанциях. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:41:00+03:00
2025-03-27T18:42:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что незаконные действия молдавских прокуроров будут обжалованы в международных инстанциях. Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу. "В новом деле о якобы сфальсифицированных финансовых документах у прокуратуры нет ни единого доказательства моей вины. Ни один свидетель не указал на мою причастность к этим документам. Абсурдность ситуации в том, что по этому делу прокуроры еще вчера даже не были готовы предъявить мне обвинения… Эти незаконные действия и злоупотребления будут обжалованы во всех инстанциях, в том числе международных", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов. Она призвала всех жителей Молдавии, которые не поддерживают политику и действия правящей партии "Действие и солидарность" быть сильными и смелыми, чтобы "бороться и доносить правду до других людей, до мирового сообщества". Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул заявила, что незаконные действия прокуроров будут обжалованы

Гуцул: действия прокуроров будут обжалованы в международных инстанциях

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что незаконные действия молдавских прокуроров будут обжалованы в международных инстанциях.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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"В новом деле о якобы сфальсифицированных финансовых документах у прокуратуры нет ни единого доказательства моей вины. Ни один свидетель не указал на мою причастность к этим документам. Абсурдность ситуации в том, что по этому делу прокуроры еще вчера даже не были готовы предъявить мне обвинения… Эти незаконные действия и злоупотребления будут обжалованы во всех инстанциях, в том числе международных", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.
Она призвала всех жителей Молдавии, которые не поддерживают политику и действия правящей партии "Действие и солидарность" быть сильными и смелыми, чтобы "бороться и доносить правду до других людей, до мирового сообщества".
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Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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