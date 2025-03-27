https://ria.ru/20250327/gutsul-2007769166.html

Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин

Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин - РИА Новости, 27.03.2025

Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:30:00+03:00

2025-03-27T18:30:00+03:00

2025-03-27T18:44:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин."Сегодня узнала, что прокуроры подготовили новый запрос в суд для моего ареста в рамках первого дела, находящегося в суде, куда я ходила регулярно как на работу, и не имела ни одного нарушения. Это просто беспрецедентный случай прошения ареста без правовых и фактических причин. Понимаете? Задерживают по одному делу, где нет никаких доказательств, а хотят арестовать по другому делу, где нет оснований для ареста", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул. Политик поблагодарила своих сторонников, которые выходят на акции в ее поддержку в Гагаузии, Кишиневе и Москве. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007738950.html

https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007725399.html

https://ria.ru/20250327/prokuratura-2007723676.html

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