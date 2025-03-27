https://ria.ru/20250327/gutsul-2007769166.html
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин - РИА Новости, 27.03.2025
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:30:00+03:00
2025-03-27T18:30:00+03:00
2025-03-27T18:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин."Сегодня узнала, что прокуроры подготовили новый запрос в суд для моего ареста в рамках первого дела, находящегося в суде, куда я ходила регулярно как на работу, и не имела ни одного нарушения. Это просто беспрецедентный случай прошения ареста без правовых и фактических причин. Понимаете? Задерживают по одному делу, где нет никаких доказательств, а хотят арестовать по другому делу, где нет оснований для ареста", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул. Политик поблагодарила своих сторонников, которые выходят на акции в ее поддержку в Гагаузии, Кишиневе и Москве. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007738950.html
https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007725399.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин
Гуцул заявила, что молдавские прокуроры просят арестовать ее без правовых причин
КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин.
"Сегодня узнала, что прокуроры подготовили новый запрос в суд для моего ареста в рамках первого дела, находящегося в суде, куда я ходила регулярно как на работу, и не имела ни одного нарушения. Это просто беспрецедентный случай прошения ареста без правовых и фактических причин. Понимаете? Задерживают по одному делу, где нет никаких доказательств, а хотят арестовать по другому делу, где нет оснований для ареста", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул
.
Политик поблагодарила своих сторонников, которые выходят на акции в ее поддержку в Гагаузии, Кишиневе
и Москве.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва
надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией
.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.