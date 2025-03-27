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Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин - РИА Новости, 27.03.2025
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18:30 27.03.2025 (обновлено: 18:44 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007769166.html
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин - РИА Новости, 27.03.2025
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:30:00+03:00
2025-03-27T18:44:00+03:00
в мире
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кишинев
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евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин."Сегодня узнала, что прокуроры подготовили новый запрос в суд для моего ареста в рамках первого дела, находящегося в суде, куда я ходила регулярно как на работу, и не имела ни одного нарушения. Это просто беспрецедентный случай прошения ареста без правовых и фактических причин. Понимаете? Задерживают по одному делу, где нет никаких доказательств, а хотят арестовать по другому делу, где нет оснований для ареста", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул. Политик поблагодарила своих сторонников, которые выходят на акции в ее поддержку в Гагаузии, Кишиневе и Москве. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007738950.html
https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007725399.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
Гуцул заявила, что прокуроры просят арестовать ее без правовых причин

Гуцул заявила, что молдавские прокуроры просят арестовать ее без правовых причин

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что молдавские прокуроры подготовили запрос о ее аресте без правовых и фактических причин.
"Сегодня узнала, что прокуроры подготовили новый запрос в суд для моего ареста в рамках первого дела, находящегося в суде, куда я ходила регулярно как на работу, и не имела ни одного нарушения. Это просто беспрецедентный случай прошения ареста без правовых и фактических причин. Понимаете? Задерживают по одному делу, где нет никаких доказательств, а хотят арестовать по другому делу, где нет оснований для ареста", — говорится в заявлении, опубликованном через адвокатов Гуцул.
Сторонники главы Гагаузии на митинге у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе
Вчера, 17:10
Политик поблагодарила своих сторонников, которые выходят на акции в ее поддержку в Гагаузии, Кишиневе и Москве.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Гагаузии начался сбор подписей за освобождение Гуцул
Вчера, 16:18
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, отмечая, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Прокуратура будет добиваться ареста Гуцул, заявили в блоке "Победа"
дополняется ...
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулРоссия
 
 
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