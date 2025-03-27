https://ria.ru/20250327/gutsul-2007766475.html

Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным

Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным - РИА Новости, 27.03.2025

Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным, а новое уголовное дело было... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:21:00+03:00

2025-03-27T18:21:00+03:00

2025-03-27T18:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным, а новое уголовное дело было сфабриковано.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу."Задержание в аэропорту было полностью незаконным, а новое дело в отношении меня сфабриковано. Не было никаких оснований для применения таких жестких мер по отношению ко мне. Я всегда соблюдала все судебные предписания, регулярно посещала судебные заседания, не имела ограничений в передвижении и не совершала правонарушений", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.Она отметила, что в Молдавии у нее есть не только жилье, но и семья с маленьким ребенком. Гуцул также подчеркнула, что на нее возложены особые обязанности в руководстве Гагаузской автономии, поэтому никаких оснований для лишения свободы нет и быть не может.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007738950.html

https://ria.ru/20250327/gagauzija-2007725399.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007769166.html

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гагаузия

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