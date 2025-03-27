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Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным - РИА Новости, 27.03.2025
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18:21 27.03.2025 (обновлено: 18:37 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007766475.html
Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным
Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным - РИА Новости, 27.03.2025
Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным, а новое уголовное дело было... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:21:00+03:00
2025-03-27T18:37:00+03:00
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным, а новое уголовное дело было сфабриковано.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу."Задержание в аэропорту было полностью незаконным, а новое дело в отношении меня сфабриковано. Не было никаких оснований для применения таких жестких мер по отношению ко мне. Я всегда соблюдала все судебные предписания, регулярно посещала судебные заседания, не имела ограничений в передвижении и не совершала правонарушений", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.Она отметила, что в Молдавии у нее есть не только жилье, но и семья с маленьким ребенком. Гуцул также подчеркнула, что на нее возложены особые обязанности в руководстве Гагаузской автономии, поэтому никаких оснований для лишения свободы нет и быть не может.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007738950.html
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задержание главы гагаузии гуцул, в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, россия
Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Россия
Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что ее задержание в аэропорту Кишинева незаконно

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила в четверг, что ее задержание в аэропорту Кишинева было незаконным, а новое уголовное дело было сфабриковано.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Обвинения Гуцул пока не предъявлены. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.
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"Задержание в аэропорту было полностью незаконным, а новое дело в отношении меня сфабриковано. Не было никаких оснований для применения таких жестких мер по отношению ко мне. Я всегда соблюдала все судебные предписания, регулярно посещала судебные заседания, не имела ограничений в передвижении и не совершала правонарушений", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.
Она отметила, что в Молдавии у нее есть не только жилье, но и семья с маленьким ребенком. Гуцул также подчеркнула, что на нее возложены особые обязанности в руководстве Гагаузской автономии, поэтому никаких оснований для лишения свободы нет и быть не может.
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Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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Задержание главы Гагаузии ГуцулВ миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулРоссия
 
 
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